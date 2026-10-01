güllü davasında ilk duruşma sona erdi, tutukluluk süreci devam ediyor

Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma tamamlandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması, Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluğunun devamına karar verdi ve davayı 9 Ekim 2026'ya erteledi.

Sanığın savunması ve delillerin tartışılması:

Duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü suçlamasını reddetti. Gülter, olay gecesi Sultan Nur Ulu ile odada olduğunu, annesinin yanlarına geldiğini ve birlikte vakit geçirdiklerini söyledi. Olay anını anlatırken, "Bir ses geldi. Arkamı döndüğümde annem yoktu. Sonra Sultan'a 'Koş' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

Duruşmada gündeme gelen bir diğer husus, Gülter'in Kervan Eminoğlu'na gönderdiği iddia edilen "Annem birazdan kendini atıyor" mesajı oldu. Sanık bu mesajın farklı bir konuya ilişkin olduğunu savundu. Ayrıca olay öncesi ve sonrasına ilişkin ses kayıtları, kamera görüntüleri ve diğer dijital deliller mahkeme tutanaklarında tartışıldı.

Tanık ifadelerindeki çelişkiler ve yalan tanıklık iddiası:

Sultan Nur Ulu'nun farklı tarihlerde verdiği ifadeler arasındaki tutarsızlıklar duruşmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu. Savcılık, Ulu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Ulu'nun olay sonrasında Gülter'e sarılması da duruşmada ele alınan davranışlar arasında yer aldı; Ulu, sarılma eylemini bazı konularda doğruyu söylemediği izlenimi yaratmamak için bir tepki olarak açıkladı.

Sanık avukatı Merve Uçanok, bazı ses kayıtlarının hukuka aykırı delil niteliğindeki usullerle elde edildiğini öne sürdü. Bu itirazlar ve taraf avukatları arasındaki tartışmaların ardından mahkeme ara verdi; duruşma tekrar başladıktan sonra eksikliklerin giderilmesi talebiyle dava ertelendi.

Savunmasında ayrıca Sultan Nur Ulu'nun baskı altında ifade verdiğini düşündüğünü söyleyen Gülter, aile içi anlaşmazlıklara ve kardeşi Tuğberk'in annesiyle geçmişte yaşadığı kavgalarla ilgili iddialara değindi. Cezaevinde geçirdiği süreden de söz eden Gülter, 10 aydır zor bir süreç yaşadığını, sosyal baskı ve özel hayatının kamuoyunda sıkça tartışıldığını belirtti. Gülter, annesinin ölümü sonrası acısını yaşayamamak ve kızını görememekten duyduğu üzüntüyü vurguladı ve vicdanının temiz olduğunu savundu.

Tuğyan Ülkem Gültem'in avukatı Merve Altınok ise sanığın suçsuz olduğunu, Sultan Ulu'nun ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek beraat talep etti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Kader Tut'un avukatı Hasan Kocabey, "Savunma ve beyanların alınmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın 9 Ekim 2026 tarihine ertelenmesine karar verildi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme sürecinde delillerin toplanması ve tanık beyanlarındaki çelişkilerin giderilmesi bekleniyor; takip eden duruşmada özellikle dijital veriler ve kamera kayıtları üzerindeki tartışmaların belirleyici olması öngörülüyor.

YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE 26 EYLÜL 2025'TE 6'NCI KATTAKİ EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN SANATÇI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI SONA ERDİ. TUTUKLU SANIK TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VEREN MAHKEME, DURUŞMAYI ERTELEDİ.