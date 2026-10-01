Trabzonspor hazırlık maçında son dakikada golle yenildi

maç özeti

Trabzonspor, milli maçlar arasındaki hazırlık maçında sahasında İrlanda temsilcisi Drogheda United ile karşılaştı. Karşılaşma sonunda konuk ekip 86. dakikada Edwin Agbaje'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı.

dakika dakika:

Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı çabalarla golsüz tamamlandı. Maçın tek golü son bölümlerde geldi ve ev sahibi ekip aradığı eşitliği sağlayamadı. Hakemlik görevini Yasin Kol üstlendi; yardımcı hakemler Mehmet Salih Mazlum ve Mehmet Kısal olarak kaydedildi.

kadrolar:

Trabzonspor maça şu 11 ile başladı: Ahmet Doğan Yıldırım, Murat Mert Lakot, Fabio, Cenk Özkaçar, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ahmet Cemil Güren, Cihan Çanak ve Metehan Mimaroğlu. Drogheda United'ın ilk 11'i ise Fynn Talley, Edwin Agbaje, Andy Quinn, Conor Keeley, Leo Burney, Conor Kane, Ethan O’Brien, Shane Farrell, Brandon Kavanagh, Mark Doyle ve Warren Davis şeklindeydi.

değerlendirme ve çıkarımlar:

Karşılaşma, her iki takım için de milli arada ritim yakalama ve oyuncu değerlendirmesi açısından önem taşıyordu. Trabzonspor özellikle ilk yarıda dengeli bir savunma performansı sergiledi ancak son dakikalarda konsantrasyon kaybı golle sonuçlandı. Drogheda United ise maçın son bölümünde etkili olarak sergilediği organizasyonla golü buldu.

Hazırlık maçı formatı gereği skor kadar verilen şans ve oyuncu performansları ön plana çıktı; teknik ekipler bu tür karşılaşmalardan elde edilen verilerle eksikleri değerlendirecek ve sezonun kalan bölümüne yönelik düzeltmeler yapma imkanına sahip olacaklar.

TRABZONSPOR, EVİNDE OYNADIĞI DOSTLUK MAÇINDA İRLANDA TEMSİLCİSİ DROGHEDA UNİTED'A 1-0 MAĞLUP OLDU.