Gülpınar'da ölü bulunan hayvanlar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde önceki gün sabah saatlerinde yaklaşık 15 kedi ve köpeğin telef olduğu görüldü. Vatandaşlar gece saatlerinde can çekişen hayvanları fark ettiklerini, sabah ise sokakta ölmüş hayvanlarla karşılaştıklarını anlattı.

Olayı görenlerden Ebru Erdönmez, "Gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekleri zehirleyerek katlettiler. İnsanlar sabah sokağa çıktıklarında sokakta can çekişen veya ölmüş hayvanlarla karşılaştılar. Bu derin üzüntü buranın sakinleri olarak hepimizi çok yordu ve üzdü" diye konuştu.

Köy yönetimi ve tepki:

Gülpınar Köyü Muhtarı Eren Erkal olaya ilişkin üzüntüsünü ve tepkisini dile getirerek, "Köyümüzde yaşanan bu olay yüzünden derin üzüntü ve öfke içerisindeyim. Masum canlara yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri ile koordineli olarak çalışıyoruz. Faillerinin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma:

Jandarma ekipleri, kedi ve köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve konunun aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE KEDİ VE KÖPEKLERİ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YADA KİŞİLER TARAFINDAN ZEHİRLENDİ.