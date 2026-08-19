Karaova'da mahalle talepleri önceliklendirildi

Karaova'da saha çalışmaları: Bodrum Belediye Başkanı yerinde incelemelerde bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Karaova bölgesindeki saha ziyaretleri kapsamında Kemer ve Tepecik Karaova mahallelerini dolaşarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve yerel ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Ziyaretler, muhtarlarla görüşmeler, kamuya ayrılmış alanların tespitleri ve ulaşım sorunlarının yerinde incelenmesi üzerine kuruldu.

Kemer Mahallesi buluşması:

Program, Kemer Mahallesinde Muhtar İsmail Hamurlu'nun ziyaret edilmesiyle başladı. Vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Mandalinci, kısa bir süre çocuklarla vakit geçirdikten sonra köy kahvesinde mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Bu buluşmada, yeni spor, kültür ve sosyal yaşam alanları için uygun bölgelerin tespitine öncelik verildi.

Eski okul alanında yapılan incelemede mevcut yapıların durumu değerlendirildi. Belediye başkanı ve ekibi, alanın fonksiyonel kullanımına yönelik seçenekleri değerlendirdi ve hangi yapısal müdahalelerin gerekli olabileceğini yerinde gördü.

Tepecik Karaova'daki incelemeler:

İncelemeler, Tepecik Karaova Mahallesi'nde Muhtar Şakir Demir'in katılımıyla sürdü. Mandalinci, burada sağlık odası ve kütüphane alanlarını inceledi; mahalle halkının günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımların yer seçimi üzerinde duruldu. Sağlık ve eğitim destekli sosyal mekanların erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik tespitler yapıldı.

Ayrıca Başkan Mandalinci, kış aylarında yağışlı havalarda ulaşımın aksamasına neden olan dere yatağı ve çevresinde de incelemelerde bulundu. Bu alanda geçişi kolaylaştıracak düzenlemeler ve çevre düzenlemesi çalışmalarının gerekliliği vurgulandı.

Ziyaretler sırasında Mandalinci'ye Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldızhan, Kanat Hasan Özsert ve İdil Ekmekçi, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Belediye Meclis Üyesi Engin Başol, ilgili birim müdürleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri eşlik etti. Heyet, mahalle taleplerini not aldı ve önceliklendirme ile uygulama adımlarını değerlendirerek saha çalışmasını tamamladı.

BAŞKAN MANDALİNCİ SAHA ÇALIŞMALARINI KARAOVA’DA SÜRDÜRDÜ