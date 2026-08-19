Dolar 47,9484 +0,01%
Euro 56,0927 +0,17%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.024,04 +0,24%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,96 +0,37%
--°

Karaova'da mahalle talepleri önceliklendirildi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kemer ve Tepecik Karaova'da mahalle sakinleriyle bir araya gelerek altyapı, sosyal alan ve ulaşım ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Karaova'da mahalle talepleri önceliklendirildi

Karaova'da saha çalışmaları: Bodrum Belediye Başkanı yerinde incelemelerde bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Karaova bölgesindeki saha ziyaretleri kapsamında Kemer ve Tepecik Karaova mahallelerini dolaşarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve yerel ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Ziyaretler, muhtarlarla görüşmeler, kamuya ayrılmış alanların tespitleri ve ulaşım sorunlarının yerinde incelenmesi üzerine kuruldu.

Kemer Mahallesi buluşması:

Program, Kemer Mahallesinde Muhtar İsmail Hamurlu'nun ziyaret edilmesiyle başladı. Vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Mandalinci, kısa bir süre çocuklarla vakit geçirdikten sonra köy kahvesinde mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Bu buluşmada, yeni spor, kültür ve sosyal yaşam alanları için uygun bölgelerin tespitine öncelik verildi.

Eski okul alanında yapılan incelemede mevcut yapıların durumu değerlendirildi. Belediye başkanı ve ekibi, alanın fonksiyonel kullanımına yönelik seçenekleri değerlendirdi ve hangi yapısal müdahalelerin gerekli olabileceğini yerinde gördü.

Tepecik Karaova'daki incelemeler:

İncelemeler, Tepecik Karaova Mahallesi'nde Muhtar Şakir Demir'in katılımıyla sürdü. Mandalinci, burada sağlık odası ve kütüphane alanlarını inceledi; mahalle halkının günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımların yer seçimi üzerinde duruldu. Sağlık ve eğitim destekli sosyal mekanların erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik tespitler yapıldı.

Ayrıca Başkan Mandalinci, kış aylarında yağışlı havalarda ulaşımın aksamasına neden olan dere yatağı ve çevresinde de incelemelerde bulundu. Bu alanda geçişi kolaylaştıracak düzenlemeler ve çevre düzenlemesi çalışmalarının gerekliliği vurgulandı.

Ziyaretler sırasında Mandalinci'ye Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldızhan, Kanat Hasan Özsert ve İdil Ekmekçi, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Belediye Meclis Üyesi Engin Başol, ilgili birim müdürleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri eşlik etti. Heyet, mahalle taleplerini not aldı ve önceliklendirme ile uygulama adımlarını değerlendirerek saha çalışmasını tamamladı.

BAŞKAN MANDALİNCİ SAHA ÇALIŞMALARINI KARAOVA’DA SÜRDÜRDÜ

BAŞKAN MANDALİNCİ SAHA ÇALIŞMALARINI KARAOVA’DA SÜRDÜRDÜ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri Devlet Tiyatrosu üç yılda 194 bin seyirciyle kentte yerini sağlamlaştırd...
images

Camilerde yaz boyunca ahlak eğitimi: 2,5 milyon çocuk kurslarda buluştu
images

Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi
images

Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazasında ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi