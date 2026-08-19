güneydoğu'nun hububat sektörü 7 ayda 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

bölgeden güçlü ihracat rakamları:

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı, yılın ilk yedi ayında yüzde 7,4 artışla 2,2 milyar dolar seviyesine çıktı. Bölge ihracatının %30,8'ini sırtlayan hububat sektörü, Türkiye genelindeki toplam hububat ihracatında %31,4 pay alarak bölgenin liderliğini pekiştirdi.

Sektörün yedi aylık dönemde sevk ettiği toplam hacim 2,5 milyon tonun üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde yaklaşık 736 bin ton makarna, 467 bin ton buğday unu ve 280 bin ton ayçiçek yağı ihraç edildi.

ürün bazlı gelir ve artışlar:

İhracattan elde edilen gelir dağılımında ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağındaki ihracat, yüzde 26,4 artışla 461,5 milyon dolar seviyesine ulaşırken, makarna ihracatı yüzde 14,1 artışla 394,1 milyon dolar olarak kaydedildi. Bölgede gelir sağlayan diğer ürün kalemleri ile birlikte sektör toplamında kayda değer bir gelir artışı gözlendi.

hedef pazarlar ve bölgesel performans:

Sektörün en büyük pazarı olan Orta Doğu'ya ihracat 900 milyon doların üzerine çıkarken, Afrika pazarına yapılan ihracat 775,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti ve burada yüzde 22,4 oranında artış sağlandı. Bu sonuçlar, bölgenin yakın coğrafyalarda güçlü bir talep tabanı koruduğunu gösteriyor.

lojistik riskler ve çözüm arayışları:

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgenin küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere karşı yüksek uyum kabiliyeti gösterdiğini vurguladı. Kadooğlu, Karadeniz'de artan güvenlik risklerinin hammadde tedarik hatları ve navlun maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu, Suriye pazarında uygulanan yüksek gümrük tarifelerinin ve Irak'ta ASYCUDA altyapısı ile bankacılık kanallarında ortaya çıkan ek maliyetlerin yakından takip edildiğini belirtti.

Kadooğlu, ihracatçılarının maliyetlerini dengelemek ve ticari dirençlerini artırmak amacıyla döviz dönüşüm desteklerinin yükseltilmesi ve navlun giderlerini hafifletecek bölgesel mekanizmaların kurgulanması gibi çözüm önerilerinin hazır olduğunu söyledi. Bu önerilerin ilgili Bakanlıklarla paylaşıldığını ve kamu otoritesinin, sanayicinin ve ihracatçının rekabetçiliğini destekleyecek adımlar atacağına inanıldığını ifade etti.

strateji ve sürdürülebilirlik:

Kadooğlu, olumlu ayçiçeği rekoltesine rağmen Karadeniz başta olmak üzere lojistik tıkanıklıkların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ürün tedarik zincirinin kırılmamasının hem iç piyasa hem de ihracat sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgelerin limanlara uzaklığından doğan navlun dezavantajını kıracak ve devlet desteklerinin etkinliğini artıracak dinamik politikaların, Afrika'dan Asya'ya uzanan hedef pazarlarda bölgenin elini güçlendireceği kaydedildi.

Sonuç olarak, Güneydoğu Anadolu hububat sektörü hem hacim hem gelir bazında büyüme gösterirken, lojistik ve maliyet kaynaklı risklere yönelik somut çözüm arayışlarıyla ihracatın sürdürülebilirliğini pekiştirmeye çalışıyor.

GAİB HUBUBAT BİRLİĞİ BAŞKANI CELAL KADOOĞLU