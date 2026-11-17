Güneşli günler Muş'taki meralara canlılık getirdi

meralarda günlük rutin:

Muş'ta son günlerde havaların mevsim normallerinde ve güneşli seyretmesi, hayvancılıkla uğraşan besicilerin yüzünü güldürdü. Güzel havayı fırsat bilen üreticiler, hayvanlarını meralarda otlatmayı sürdürüyor.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karabey köyü'nde besicilik yapan Ziyadin Demir, iyi havanın besicilik faaliyetlerini kolaylaştırdığını ve merada geçirilen zamanın üreticiler için değerli olduğunu söyledi.

üreticinin sözleri:

Ziyadin Demir konuşmasında şunları kaydetti: "Hayvanları otlatmaya çıkardık. Havalar güzel, sonbahar günlerini yaşıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Sonbaharda ilkbaharı yaşıyoruz. Havalar böyle giderse bizim için çok iyi olur"

MUŞ'TA HAVALARIN GÜNEŞLİ SEYRETMESİ, HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN BESİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.