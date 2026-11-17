İzmir'de konut ve iş yeri satışlarında düşüş sürüyor

TÜİK'in ekim ayı verileri, İzmir gayrimenkul piyasasında hem konut hem de iş yeri satışlarında belirgin bir daralma olduğunu gösteriyor. Kent genelinde toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre ciddi oranda azalarak 6 bin 803 olarak kaydedildi.

Konut satışlarının yapısı:

İzmir'de ekimde konut satışları, 2025'in aynı dönemindeki 8 bin 986 rakamından sonra bu yıl 6 bin 803'e düştü; bu, yüzde 24,3 oranında azalmaya karşılık geliyor. İlk el satışlarda da gerileme yaşandı: ilk kez satılan konut sayısı yüzde 20,1 düşüşle 1 bin 964 oldu ve ilk el satışların toplam içindeki payı yüzde 28,9 olarak hesaplandı. İkinci el satışlar ise yüzde 25,9 gerileyerek 4 bin 839'a indi; ikinci el satışların payı yüzde 71,1 olarak kaydedildi.

İpotekli konut satışlarında da düşüş var: ipotekli satışlar yüzde 19 azalarak 1 bin 263 olurken, ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 18,6 olarak belirlendi.

İlçe dağılımında en fazla konut satışı 855 ile Menemen'de gerçekleşti. Bunu 716 ile Buca, 587 ile Karşıyaka, 570 ile Torbalı, 561 ile Bayraklı, 387 ile Çiğli, 383 ile Karabağlar, 359 ile Konak ve 307 ile Bornova izledi.

Yabancılara satışlar ve iş yeri piyasası:

Yabancılara yapılan konut satışları İzmir'de ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azalarak 35 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ise yabancılara satışlar yüzde 0,9 artışla 2 bin 259 oldu; ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarına 477, İran vatandaşlarına 193 ve Irak vatandaşlarına 159 konut satıldı. Ocak-ekim döneminde yabancılara satılan konut sayısı ise yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567'ye geriledi.

Öte yandan iş yeri satışlarında da belirgin düşüş yaşandı: İzmir'de ekimde iş yeri satışları yüzde 33,4 azalarak 805 oldu. Satılan iş yerlerinin 206'sı ilk el, 599'u ise ikinci el satışlardan oluştu. Bu veriler, kentte gayrimenkul hareketliliğinin her iki segmentte de zayıfladığını ortaya koyuyor.

Genel tablo, İzmir piyasasında talep daralmasının sürdüğünü ve hem konutun hem de ticari gayrimenkulün alım-satım hacimlerinin gerilediğini gösteriyor; ilçeler arasındaki dağılım ise piyasadaki hareketin merkezlerinin korunduğuna işaret ediyor.

İZMİR'DEKİ YAPILAN BİNALARDAN FOTOĞRAF. (ARŞİV FOTOĞRAF)