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Güney Afrika’da qsr liderleriyle buluşan ATP yapay zekâ ile operasyonel verimliliği vurguladı

ATP Zenia ile Cape Town'da bir araya gelen qsr yöneticileri, yapay zekânın sahada sağladığı ölçülebilir verimlilik ve karar hızındaki kazanımları ele aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Güney Afrika’da qsr liderleriyle buluşan ATP yapay zekâ ile operasyonel verimliliği vurguladı

ATP Cape Town'da qsr liderleriyle buluştu:

Yeni nesil restoran yönetimi çözümleri markası ATP Zenia ve iş ortağı Servios öncülüğünde düzenlenen 'QSR of the Future' etkinliği, 22 Eylül 2026'da Güney Afrika'nın Cape Town kentinde sektörü bir araya getirdi. Etkinlikte, bölgenin önde gelen hızlı servis restoran (qsr) işletmecileri, teknoloji yöneticileri ve karar vericilerinin yanı sıra, toplam 6 binden fazla restoranı yöneten profesyoneller yer aldı. ATP, Sahra Altı Afrika'da altı ülkede 500'ün üzerinde restorana hizmet verdiğini ve küresel deneyimini bölgedeki uygulamalarla paylaştığını aktardı.

Ana konuşma: yapay zekâda somut fayda vurgusu:

ATP CTO'su İlyas Daşkaya, 'The Global State of Play' başlıklı konuşmasında yapay zekânın sohbet botlarından, belirli hedefler doğrultusunda görev üstlenen ve birlikte çalışan dijital iş gücüne doğru evrildiğini anlattı. Daşkaya, yüksek işlem hacmi ve dar kâr marjlarıyla çalışan restoran zincirlerinde yapay zekânın ekonomik karşılığının saha verileriyle ölçülmesi gerektiğini belirterek, "Yapay zekânın başarısını, sahada oluşturduğu ölçülebilir faydayla değerlendirmeliyiz. Yöneticilerin daha hızlı ve doğru karar alabildiği, çalışanların günlük işlerini daha etkin yürüttüğü bir operasyon kurabiliyorsak, teknolojinin potansiyelini somut iş sonuçlarına dönüştürüyoruz" sözleriyle somut fayda vurgusu yaptı.

Mağaza bazlı yapay zekâ ajanları ve bölgesel uygulamalar:

Servios CEO'su Marc van Olst ile Clevva temsilcileri Dayne Falkenberg ve Mark Pedersen, yapay zekâ destekli 'ajan tabanlı mağaza' yaklaşımını anlattı. Bu modelde kamera, satış noktası ve diğer operasyonel sistemlerden gelen veriler birleştirilip sorunlar tespit ediliyor; tanımlı yetkiler çerçevesinde harekete geçen ajanlar sonucu doğruluyor ve insan değerlendirmesi gerektiren durumlar çalışanlara aktarılıyor. Van Olst, böylece yöneticilerin kontrol yükünün azalacağını ve müşteri deneyimi ile ekip yönetimine daha çok zaman ayrılabileceğini ifade etti.

Programda ayrıca Hungry Lion CEO'su ve kurucusu Adrian Basson sektör perspektifini paylaştı; ATP Zenia büyüme müdürü Begüm Yeşil iyi uygulama örneklerini sundu. Ağ ve bağlantı altyapısına Metacom İş Geliştirme Yöneticisi Michael Sass, kamera verileri ve görüntü işleme teknolojilerine ise Servios İş Geliştirme Yöneticisi Luke White odaklandı. RevvIntl temsilcisi Dom Oettl ve restoran işletmecilerinin katıldığı panellerde, yapay zekânın çalışan rolleri ve organizasyon yapıları üzerindeki etkileri tartışıldı.

ATP Zenia çözümleri şu an dünya genelinde 11 ülkede 4 binin üzerinde restoran lokasyonunda kullanılıyor. Sahra Altı Afrika'da ise Güney Afrika, Botsvana, Zambiya, Namibya, Zimbabve ve Mauritius olmak üzere altı ülkede faaliyet gösteriyor; bölgedeki referansları arasında Pie City, Hungry Lion ve Roman’s Pizza yer alıyor. ATP Zenia, sipariş, satış noktası, stok, satın alma ve raporlama süreçlerini tek platformda toplayan ve internet kesintilerinde de çalışabilen hibrit bulut mimarisiyle restoranların operasyonel sürekliliğini destekliyor. Şirket, bölgedeki deneyim ve saha referanslarıyla Zenia'nın Afrika'daki erişimini yeni ülke ve markalarla genişletmeyi hedefliyor.

ATP ZENİA İLE SAHRA ALTI AFRİKA&#039;DA ALTI ÜLKEDE 500&#039;ÜN ÜZERİNDE RESTORANA HİZMET VEREN ATP, CAPE...

ATP ZENİA İLE SAHRA ALTI AFRİKA'DA ALTI ÜLKEDE 500'ÜN ÜZERİNDE RESTORANA HİZMET VEREN ATP, CAPE TOWN'DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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