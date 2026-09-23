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Güney Marmara'da enerji dağıtımı 158 noktada güçlendiriliyor

UEDAŞ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 1.700’ün üzerinde personelle 158 noktada yeni altyapı, bakım ve kapasite artırımı çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Güney Marmara'da enerji dağıtımı 158 noktada güçlendiriliyor

güçlendirme çalışmaları sahada eş zamanlı ilerliyor:

UEDAŞ, Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde enerji altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yürütülen kapsamlı saha operasyonları, hem yeni altyapı kurulumunu hem de mevcut şebekenin bakım, yenileme ve kapasite artırımını kapsıyor.

Saha ekipleri toplamda 158 noktada eş zamanlı görev yaparken, bu çalışmaların kapsamı ayrıntılı şekilde planlandı. Bölgedeki enerji arz güvenliğini artırmak için 84 noktada yeni elektrik altyapısı oluşturuluyor, 46 noktada mevcut şebekenin kapasite artırımı yönünde iyileştirmeler gerçekleştiriliyor ve 28 noktada sistemin sürekliliği için kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Operasyonel büyüklük açısından saha çalışmalarına toplamda bin 700’ün üzerinde personel katılıyor. Bu insan kaynağı ve eş zamanlı uygulamalar, bölgenin artan enerji talebine hızlı yanıt verebilmek ve dağıtım altyapısını daha dayanıklı hale getirmek amacıyla organize edildi.

yatırım hedefi ve yönetim açıklaması:

UEDAŞ Yatırım Direktörü Ahmet Berk, bölgedeki çalışmaların amacını ve yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Güney Marmara’da nüfusun ve enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte elektrik altyapısının da bu gelişime uyum sağlaması gerekiyor. Bu doğrultuda, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da birçok noktada eş zamanlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni altyapıların oluşturulmasının yanı sıra mevcut elektrik şebekesinin bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz."

Berk, saha faaliyetlerinin hem bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek hem de gelecekteki talepleri karşılayacak bir dağıtım altyapısı kurma hedefi taşıdığını vurguladı ve yatırımların önümüzdeki dönemde de bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

GÜNEY MARMARA’DA 5 MİLYONUN ÜZERİNDE NÜFUSA ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETİ SUNAN UEDAŞ, BURSA...

GÜNEY MARMARA’DA 5 MİLYONUN ÜZERİNDE NÜFUSA ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETİ SUNAN UEDAŞ, BURSA, BALIKESİR, ÇANAKKALE VE YALOVA’DA ENERJİ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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