Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

güngören'de park halindeki taksiye çarpan otomobil takla attı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Güngören Çinçindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 MYG 575 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol üzerinde park halinde bulunan taksiye çarptı ve takla attı.

kaza ve müdahale:

Anında yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı ve yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu; araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

görüntüler ve olası nedenler:

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kayıtlarda aracın kontrolünü kaybettiği ve takla atarak durduğu görülüyor. Görüntüler, kazanın oluş şeklini belgeleyerek sürüş güvenliği ve yol düzenlemeleri açısından değerlendirme imkânı sağlıyor; kesin neden için yetkili birimlerin incelemesi bekleniyor.

İSTANBUL GÜNGÖREN’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPARAK TAKLA ATTI.