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Kahta'da rampayı çıkarken tırdan düşen kepçe ulaşımı aksattı

Kahta'da rampayı çıkarken tırdan düşen paletli kepçe yola devrildi; kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede açıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahta'da rampayı çıkarken tırdan düşen kepçe ulaşımı aksattı

Kahta'da tırdan düşen kepçe ulaşımı aksattı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde, rampayı çıkarken tırın üzerindeki paletli kepçe kayarak yola devrildi. Kepçenin devrilmesi nedeniyle güzergâh bir süreliğine trafiğe kapandı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre tır rampayı çıkışı sırasında yük üzerindeki kepçe kaydı ve kontrolden çıkarak yol yüzeyine devrildi. Devrilme sonucu yolda ulaşım engellendi ve araç akışı durdu.

çalışmalar ve yolun açılması:

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin ve yetkililerin çalışmasıyla devrilen iş makinesi kısa sürede yoldan kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından kapalı olan yol tekrar trafiğe açıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN ÜZERİNDEN DÜŞEN PALETLİ KEPÇE, YOLU TRAFİĞE...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN ÜZERİNDEN DÜŞEN PALETLİ KEPÇE, YOLU TRAFİĞE KAPATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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