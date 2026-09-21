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Kahvehanede yaşamını yitiren Mehmet Gök için soruşturma derinleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kahvehanede ölü bulunan 35 yaşındaki Mehmet Gök'ün ölümünde iki kişi gözaltına alındı; soruşturma çok yönlü sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahvehanede yaşamını yitiren Mehmet Gök için soruşturma derinleştirildi

Manisa'da kahvehane olayının ayrıntıları

Manisa'nın Salihli ilçesi Eski Cami Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Mehmet Gök dışarıdaki masada hareketsiz halde bulundu. İşyeri işletmecisinin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

ilk müdahale ve otopsi:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze hastane morguna kaldırıldı; morgda yapılan ilk otopside şahsın darbedilerek öldüğü tespit edildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Polis incelemelerinde hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gök (35) olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEDE MEYDANA GELEN OLAYDA 35 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ ÖLÜ...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEDE MEYDANA GELEN OLAYDA 35 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNURKEN, OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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