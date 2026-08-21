Günübirlik kiralık evlerde fuhuş ağı çöktü: 12 kişi tutuklandı

Operasyonun detayları

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, özel soruşturma ekipleri kurarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde Etimesgut ve Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerin fuhşa aracılık ve yer temini amacıyla kullanıldığı belirlendi.

nasıl tespit edildi:

İhbarların ardından oluşturulan ekipler, sahada izleme ve teknik takipler yürüttü. Operasyon esnasında suçüstü yapılan müdahalelerde şüphelilerin telefonlarına el konuldu ve dijital veriler incelenmek üzere emniyete alındı. Soruşturma, yerinde tespit ve ihbarlar arasındaki bağlantılar üzerinden ilerletildi.

soruşturmada ulaşılan sonuçlar:

Soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı; bunlardan 12 şüpheli tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi uygulandı. Ayrıca 50 kişi bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu ve 29 mağdur kadın kurtarıldı. Çalışmalar sırasında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken kayıt dışı konaklama nedeniyle toplam 4.194.079 lira cezai işlem uygulandı. Operasyonun devamında el konulan materyaller ve toplanan ifadeler soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil olarak değerlendirilecek.

Ankara’da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı