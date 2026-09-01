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Gürlek ve Floridis sınırları aşan suçlara karşı ortak adım vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunan mevkidaşı Yorgos Floridis ile video konferansta adli yardımlaşma, iade talepleri ve organize suçla mücadeleyi ele aldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gürlek ve Floridis sınırları aşan suçlara karşı ortak adım vurgusu

Gürlek ve Floridis sınırları aşan suçlara karşı ortak adım vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliğinin güçlendirilmesi konusu öncelikli gündem maddesi olarak öne çıktı.

görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi gibi alanlar detaylı şekilde ele alındı. Bakan Gürlek, iki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütlerine karşı etkin mücadele açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Gürlek sosyal medya paylaşımında görüşmeyi şu ifadelerle özetledi: "Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli iş birliğinin önemini vurguladık. Suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettik. Yunanistan’da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli iş birliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız"

karşılıklı güven ve kalıcı adımlar:

Bakan Gürlek, görüşmede özellikle karşılıklı güven vurgusunu öne çıkardı ve adli iş birliğinin somut, uygulanabilir adımlarla kalıcı hale getirilmesi taahhüdünde bulunduklarını belirtti. Yetkililer, iade talepleri ve bilgi paylaşım mekanizmalarının güçlendirilmesinin, sınır ötesi suç örgütlerinin faaliyetlerinin sekteye uğratılması açısından öncelikli olduğunu ifade etti.

Görüşme, iki ülkenin adalet kurumları arasındaki diyaloğun sürdürülebilir mekanizmalarla derinleştirilmesi yönünde bir adım olarak değerlendirildi ve ortak irade ile uygulamaya dönük çalışmaların hızlandırılacağı kaydedildi.

Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile çevrim içi görüştü

Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile çevrim içi görüştü

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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