Tekirdağ'da üretim vurgusu: tarım, sanayi ve esnafa 150 milyon lira destek

fuar açılışı ve bakanın mesajı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1-5 Eylül tarihlerinde Tekirdağ sahil dolgu alanında düzenlenen Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında konuştu. Bolat, Türkiye'nin artık büyük bir üretim ülkesi haline geldiğini vurgulayarak üretimdeki artışların hem üreticiye hem de tüketiciye olumlu yansıdığını belirtti.

Fuar öncesinde Bakan Bolat, sabah İstanbul'daki TÜYAP gıda fuarı açılışının ardından Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti, yeni açılan bir tekstil ve giyim fabrikasını inceledi ve beyaz eşya üreticileriyle bir araya geldi. Bolat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, valilik ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle düzenlenen fuarın ilkini gerçekleştirmenin önemine dikkat çekti.

Tekirdağ'ın üretim profili:

Bolat, Tekirdağ'ı hem tarımda hem sanayide güçlü bir kent olarak tanımladı. Kentin tarımsal performansına dair verilen veriler arasında buğdayda Türkiye'de üçüncülük, ayçiçeğinde ve kanolada birincilik ve sanayideki organizasyon yapısı öne çıktı: kentte 13 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bakan, Ergene OSB'deki incelemelerini aktardı ve Tekirdağ'da sanayi ile tarımın birlikte güçlü olmasının kent için önemli bir avantaj olduğunu belirtti.

tarım güvenliği ve küresel dalgalanmalara karşı duruş:

Bolat, tarımın yalnızca gıda üretimi olmadığını; gübre, ilaç, mekanizasyon, makineler, lojistik ve işçilik dahil geniş bir ekosistem olduğunu söyledi ve tarımı arz güvenliği bakımından milli güvenlik meselesi olarak tanımladı. COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizlerin hububat ve yağlı tohumlardaki arz-sıkıntılarını gösterdiğini vurguladı.

Bakan, Türkiye'nin bu süreçleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dirayetli yönetim ve politikalarla atlattığını ifade etti. Üretim rakamlarına değinerek tarımsal üretimin 2002'de 23 milyar dolar seviyesinden bugün 83 milyar dolara çıktığını, Türkiye'nin dünyanın 7'nci büyük tarımsal üreticisi olduğunu ve tarım makinelerinde dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Boltun verdiği bilgiler arasında üretim artışlarının birçok üründe yüzde 40-50, bazı ürünlerde ise 60-70 seviyelerine ulaştığı; 2026'nın bolluk ve bereket yılı olacağına dair beklenti de yer aldı. Tarım sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğünü, yıl sonunda tarımda çift haneli, yüzde 10'un üzerinde büyüme beklendiğini belirtti. Ekonominin ikinci çeyrekteki yüzde 2,3 büyümesine tarımın 0,5 puan katkı sağladığı, net mal-hizmet ihracatının katkısının 0,6 puan ve sanayinin katkısının da 0,5 puan olduğu ifade edildi.

esnafa ve kredi düzenlemelerine ilişkin müjdeler:

Konuşmasının sonunda Tekirdağlı esnafa yönelik destek paketini duyuran Bolat, kent ve ilçelere 150 milyon lira nakit desteğinin gönderileceğini açıkladı. Hazine faiz sübvansiyonlu finansman destekleri kapsamında işletme kredilerinin limitinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, yatırım kredileri ile makine-demirbaş ve ticari araç kredilerinin limitinin 2,5 milyondan 3,5 milyon liraya yükseltildiği belirtildi.

Bolat ayrıca geçen yıl Tekirdağ esnafına sağlanan faiz destekli kredi miktarının 2,4 milyar lira olduğunu, bu yıl ise temmuz sonu itibarıyla desteğin 1,4 milyar lirayı aştığını kaydetti. Nakit desteğinin Tez-Koop ve Halkbank görüşmeleri sonrasında yarın gönderilmek üzere hazırlandığı açıklandı.

Fuar açılışında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşları ve üretici-tüccar temsilcileri hazır bulundu. Yüceer, kentin tarım, sanayi, turizm, üniversite ve limanlarıyla güçlü olduğunu söyleyerek "Bizim gücümüz üretimimiz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek fuarı açtı; heyet fuar alanındaki stantları gezip firma temsilcilerinden ürün ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TEKİRDAĞ’DA 1-5 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN TARIM, SANAYİ, HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN KATILIMIYLA AÇILDI. AÇILIŞTA KONUŞAN BAKAN BOLAT, TÜRKİYE’NİN BÜYÜK BİR ÜRETİM ÜLKESİ HALİNE GELDİĞİNİ BELİRTEREK, ÜRETİMDEKİ ARTIŞLARIN HEM ÜRETİCİYE HEM DE TÜKETİCİYE OLUMLU YANSIDIĞINI SÖYLEDİ.