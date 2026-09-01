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Putin paşinyan'dan AB sürecinde hızlı karar talep etti

Bişkek'te görüşen Putin, Ermenistan'ın AB üyeliği kararının "mümkün olan en kısa sürede" netleşmesini istedi; Moskova ekonomik ilişkileri yeniden değerlendirebileceğini vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Putin paşinyan'dan AB sürecinde hızlı karar talep etti

Putin ve Paşinyan Bişkek'te bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için bulunduğu Bişkek'te görüştü. Görüşme, iki ülke ilişkilerindeki son dönemde artan gerilim, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik hedefi ve Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliği bağlamında gerçekleşti.

Moskova'nın talebi ve ekonomik vurgusu:

Putin, Ermenistan'ın AB'ye katılma yönündeki hedefinin ülkenin meşru hakkı olduğunu belirtirken, bu tercihin AEB üyeliği açısından sorunlar doğurabileceğini söyledi. Putin, Ermenistan halkının vereceği kararlara saygı duyacaklarını söyleyerek, bu olası kararlara bağlı olarak Rusya'nın ticari ve ekonomik politikalarını yeniden düzenlemesi gerekebileceğini ifade etti.

Putin'in ifadeleri görüşmenin öne çıkan bölümünü oluşturdu: Ermenistan'ın alacağı kararların netleşmesini ve bunun mümkün olan en kısa sürede yapılmasını talep etti; ne kadar erken karar verilirse o kadar iyi olacağını belirtti ve bu sayede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl şekilleneceğinin anlaşılacağını vurguladı.

Paşinyan'ın yanıtı ve iç siyaset açıklamaları:

Paşinyan, Ermenistan'ın AEB'den ayrılma niyetinde olmadığını yineleyerek, AEB'nin kuruluş belgelerinde üyeliğin diğer üyeler tarafından sonlandırılmasına ilişkin bir prosedür bulunmadığını söyledi. Başbakan, üyelikten ayrılma kararının ancak ilgili ülke tarafından alınabileceğine dikkat çekti.

AB üyeliği konusunda referandum çağrılarına ilişkin Paşinyan, henüz referanduma gidilebilecek bir aşamada olmadıklarını; bunun sebeplerinden birinin halka AB üyeliğine alternatif olarak sunulabilecek somut bir seçeneğin henüz bulunmaması olduğunu kaydetti. Paşinyan, halkın ancak somut alternatifler ortaya çıkarsa tercih yapabileceğini belirtti.

Putin ise halka açık bir tercih sunulmasının önemine işaret ederek, insanlara iki seçenek arasında doğrudan sorulmasının en basit yol olduğunu dile getirdi. Görüşme daha sonra basına kapalı bölümle sürdü.

Görüşmenin sonucu ve ilerleyen süreç:

Görüşme sonrası Paşinyan sosyal medya paylaşımında toplantıyı "çok iyi" olarak nitelendirip, Putin ile samimi ve yapıcı bir diyalog sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Paşinyan, ilişkilerin iki ülke açısından son derece önemli olduğunu belirterek, değişen koşullar nedeniyle ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Paşinyan, bu yeniden değerlendirmenin ilişkileri daha yapıcı, karşılıklı fayda sağlayan ve sıcak hale getireceğine inandığını söyledi ve Moskova ziyareti sırasında diyalogun derinleştirileceğini ekledi. Putin ise kararın hızlandırılmasının Moskova açısından önem taşıdığını tekrar vurguladı ve ekonomik ilişkilerin nasıl şekillendirileceğini anlamak gerektiğini belirtti.

Toplantı, Ermenistan'ın AB süreci ile AEB üyeliği arasındaki gerilimlerin nasıl yönetileceğine dair tarafların görüşlerini netleştirdi; ileri adımların nasıl atılacağı ise tarafların yakın iletişim ve değerlendirmelerine bağlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Ermenistan halkının yapacağı her türlü seçime saygı duyacağız, ancak bu muhtemel kararlar doğrultusunda ticari ve ekonomik politikalarımızı yeniden düzenlememiz gerekiyor ve bu kararı mümkün olan en kısa sürede vermenizi rica ediyoruz. Ne kadar erken karar verirsek o kadar iyi. Ekonomik alan başta olmak üzere Ermenistan'la ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi de anlamamız gerekiyor" dedi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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