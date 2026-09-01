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Gece yarısı çarpışma: İnegöl'de motosiklet sürücüsü ile yolcusu yaralandı

İnegöl'de saat 21.30'da Süleymaniye Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücü Şevket Y. (19) ile yolcu Muhammed K. (18) yaralandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı çarpışma: İnegöl'de motosiklet sürücüsü ile yolcusu yaralandı

kaza noktası ve çarpışmanın detayları:

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde, Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Hazine Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Şevket Y. (19) yönetimindeki 16 BND 212 plakalı motosiklet, aynı yönde seyrederken Hazine Sokak'a dönüş yapan Kadir D. (19) yönetimindeki 16 PB 326 plakalı otomobille çarpıştı.

çarpışmanın sonuçları ve yaralananlar:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi; sürücü Şevket Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed K. (18) yola savrularak yaralandı. Yaralanan iki kişi, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve bölgedeki trafik akışını kontrol altına aldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için delil toplama ve tanık ifadelerine başvurma çalışmalarını sürdürdü.

OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI : 2 YARALI

OTOMOBİL MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI : 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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