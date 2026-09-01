Boluspor için zorlu gece, teknik heyetten net mesajlar

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynanan mücadelede Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri maçın kırılma anları ve takımlarının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Boluspor cephesi:

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, oyuncularının sahada mücadele ettiğini vurgulayarak, takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Farrar, maçta iki pozisyonun "bizim adımıza çok basit gollerle sonuçlandığını" belirtti ve rakibi analiz ettiklerini, rakibin "oldukça kaliteli oyunculara sahip" olduğunu ifade etti.

Farrar, ceza sahası içindeki hakimiyetin kaybedildiğine dikkat çekti: "Ceza sahası içindeki hâkimiyeti direkt kaybettik. Ancak saha içerisinde oyuncularım, ellerinden gelenin en iyisini, en iyi tavırla sergilemeye çalıştılar." Öte yandan taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının farkında olduğunu söyleyen Farrar, üç gün içinde tekrar maçlarının olduğunu hatırlattı ve "Bir sonraki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Farrar şu yanıtı verdi: "Hayır, şu an düşünmüyorum. Kulübün durumu malum. Ben kendi işime ve çalışmalarıma güveniyorum. Kendi işim ve çalışmalarım hakkında herhangi bir soru işaretim yok. Her hafta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

Ankara Keçiörengücü cephesi:

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Vedat Kapurtu, maçın başında buldukları goller sayesinde karşılaşmayı daha rahat kontrol ettiklerini söyledi. Kapurtu, "Maçın başında bulduğumuz gollerle birlikte maçın genelinde biraz daha rahat oynadık. Ancak üçüncü golü bulup daha da rahat bir oyun oynayabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Haftalık yoğun programın zorluğuna işaret eden Kapurtu, hafta sonu ve hafta içi maçları ile seyahatlerin ağırlığını vurguladı. İlk yarıda oyunu domine ettiklerini belirten teknik adam, ikinci yarıda Boluspor’un daha baskılı geleceğini öngördüklerini ve buna göre daha muhafazakar bir oyun sahaya koyduklarını aktardı. Kapurtu, oyuncularını kutlayarak Boluspor'a sonraki maçlarında başarı diledi: "Oyuncularımı kutluyorum. Boluspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Her iki teknik heyetin açıklamaları, Boluspor cephesindeki toparlanma beklentisi ile Keçiörengücü'nün kontrollü oyun planının karşılaşmadaki belirleyici unsurlar olduğunu gösterdi.

BOLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ DANİEL FARRAR