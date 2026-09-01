Alanya'da seyir halindeki otomobil motorundan alev alıp tamamen kullanılamaz hale geldi

Alanya'da araç motorundan çıkan yangın aracın sonunu getirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başlayan bir otomobil çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 ALA 531 plakalı Hyundai marka otomobilin motorundan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı güvenli bir şekilde durdurarak araçtan indi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale etti; ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme sürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELEN OTOMOBİL, ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.