Muğla modeli: plastiğin kıyılara ulaşmasını engellemeye odaklanan yerel yönetim stratejisi

Muğla modelinin ana hatları

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nda Muğla’nın yerel uygulamalarını ve hedeflerini paylaştı. Çalıştay kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Akbıyık, Muğla’nın 1484 kilometrelik kıyı şeridi ve hassas ekosistemleri nedeniyle soruna bütüncül bir yaklaşımla müdahale ettiklerini vurguladı.

Muğla modelinin temel hedefleri:

Akbıyık, klasik temizleme odaklı müdahalelerin ötesine geçtiklerini belirterek, «Muğla’nın koylarını sonradan temizleyen değil, plastiğin o koylara ulaşmasını baştan önleyen bir yönetim modelini benimsiyoruz» dedi. Bu yaklaşım, atık oluşumunu azaltmayı, kaynakta ayrıştırma ve toplama sistemlerini güçlendirmeyi ve sahil ekosistemlerinin korunmasını önceliklendiriyor.

Ortak akıl, eğitim ve vizyon projeleri:

Vali, il genelindeki çevre çalışmalarının belediyeler, üniversiteler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak akıl çerçevesinde yürütüldüğünü aktardı. Gelecek kuşaklara çevre bilincini aşılama amacıyla hayata geçirilen Mavi-Yeşil Okullar Projesi ile okullarda tek kullanımlık pet şişe tüketimini azaltmaya yönelik temiz su arıtma sistemlerinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca, doğal mirasa yönelik vizyon projeler arasında yer alan Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı Tekne Dönüşümü Projesi’nin bölge ekosistemine katkıları toplantıda paylaşıldı.

Uygulamalar ve ulusal düzeyde öneriler:

Muğla’nın saha deneyimlerinden örnekler veren Akbıyık, Bodrum’daki Sıfır Atık Pilot Bölge uygulamaları, ruhsat süreçlerine entegre edilen atık kriterleri, Depozito Yönetim Sistemi ile deniz araçlarının anlık takibini sağlayan Temiz Seyir Projesi hakkında bilgi verdi. Atık yönetiminin daha etkin yürütülebilmesi için ulusal çapta bir yapı öneren Vali, Katı Atık Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulması ya da süreci tek merkezden koordine edecek ortak bir çatı yapının gerekliliğini savundu.

Konuşmasında kıyı illeri arasında işbirliğinin önemine değinen Akbıyık, bölgesel bir çevre koruma ağının kurulmasının, kaynakların etkin kullanımını ve çevresel sorunlarla mücadeleyi güçlendireceğini belirtti. Çalıştay, yerel uygulamaların paylaşılması ve ulusal stratejilerin şekillendirilmesi açısından deneyim alışverişine zemin sundu.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK, TÜRKİYE PLASTİK ATIK ÇALIŞTAYI’NDA "MUĞLA MODELİ"Nİ ANLATTI