Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi Atlas Sokak üzerindeki bir çay ocağı önünde bugün öğleden sonra gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olayda şüpheli olarak gözaltına alınan zanlının yakalanmasıyla polis ekipleri incelemelerine başladı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre saldırı bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 2-3 gün önce sözlü tartışma sonucu husumet oluşan İbrahim Ş. ile Emircan O. çay ocağında karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Emircan O.'nun yanında bulunan silahla İbrahim Ş.'ye ateş ettiği belirtildi.

Saldırıda İbrahim Ş., iki ayağından, sağ dirseğinden ve karın bölgesinden yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre İbrahim Ş.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Soruşturma ve deliller:

Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 3 boş kovan ile 1 mermi çekirdeği bulundu. Şüpheli Emircan O. olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Polis, olayın çıkış sebebi ve zanlının silaha erişim şekli başta olmak üzere detayları araştırıyor; görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

BURSA'NIN GÜRSU İLÇESİNDE ÇAY OCAĞI ÖNÜNDE ÇIKAN SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN YARALANDI. OLAYIN ŞÜPHELİSİ, SALDIRIDA KULLANILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN SİLAHLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.