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Erdoğan ve To Lam Türkevi'nde bölgesel meseleleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı kabul ederek bölgesel ve küresel konuları ve ikili ilişkileri ele aldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 20:38

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 20:42

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan ve To Lam Türkevi'nde bölgesel meseleleri görüştü

New York temasları çerçevesinde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı kabul etti. Kabul, Erdoğan'ın ziyaretinin ikinci gününde gerçekleşti.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

Kabul sırasında taraflar bölgesel ve küresel konuları masaya yatırdı. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güncel durumunun değerlendirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik vurgu yapıldı.

Türkevi buluşmasının diplomatik önemi:

New York'taki ikili görüşmeler, Genel Kurul maratonu sırasında liderlerin doğrudan temas kurmasına imkân sağlıyor. Erdoğan ile To Lam arasındaki kabul de bu çerçevede hem bölgesel istikrar hem de ikili iş birliğinin ele alındığı bir görüşme niteliği taşıdı.

Görüşmenin detayları ve tarafların ileriye dönük adımlarıyla ilgili açıklamalar resmi kanallar tarafından takip edilecek.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NEW YORK TEMASLARI KAPSAMINDA VİETNAM DEVLET BAŞKANI TO LAM...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NEW YORK TEMASLARI KAPSAMINDA VİETNAM DEVLET BAŞKANI TO LAM İLE GÖRÜŞTÜ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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