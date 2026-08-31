Gürsu'da dayanışma gecesi: 29 çocuğun sünnet coşkusu

Gürsu'da toplu sünnet şöleni tamamlandı

Gürsu Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet şöleni bu yıl da renkli görüntülerle gerçekleşti. Etkinlik kapsamında çocuklar için hazırlanan özel gece, ailelerin yoğun katılımıyla bayram havasında geçti. Belediye organizasyonu kapsamında 29 çocuk çeşitli ikram, hediye ve eğlenceler eşliğinde bu önemli günü yaşadı.

etkinlik programı:

Programda müzikli eğlenceler, konvoylar ve hatıra fotoğrafları yer aldı. Çocuklara dağıtılan hediyeler ve hazırlanan ikramlarla miniklerin yüzleri güldü. Organizasyonda her detayın düşünülmesi, ailelerin rahat ve huzurlu bir gün geçirmesini sağladı.

protokol ve ailelerin duyguları:

Gecede ev sahipliğini yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yanı sıra Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol başta olmak üzere il ve ilçe protokolünden çok sayıda isim hazır bulundu. Başkan Işık, "Gürsu’da yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en güzel yansıtan etkinliklerimizden biri olan toplu sünnet şölenimizi bu yıl da başarıyla tamamladık. Tam 29 evladımızın ve ailelerinin bu özel gününde yanlarında olduk. Çocuklarımızın vatana, millete hayırlı birer fert olarak yetişmesini diliyoruz" sözleriyle ailelerin mutluluğunu paylaştı.

Gece müzikli eğlenceler ve konvoyların ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Aileler, çocuklarının bu özel mürüvvetini paylaşmanın sevincini yaşarken, organizasyon için Gürsu Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

GÜRSU BELEDİYESİ’NİN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ, BU YIL DA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA SÜRDÜRÜLEN SÜNNET MERASİMİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR İÇİN HER DETAYIN DÜŞÜNÜLDÜĞÜ ÖZEL BİR GECE DÜZENLENDİ.