Yaşlılara hürmet millet olmanın gereği: Mehmet Kaya’dan 1 Ekim mesajı

Mehmet Kaya’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve müteahhit Mehmet Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir kutlama ve farkındalık mesajı yayımladı. Kaya, mesajında yaşlıların toplum ve aile yapısındaki yerini, kültürel aktarım ve tecrübe bakımından taşıdığı önemi vurguladı.

tecrübe ve kültürel mirasın önemi:

Kaya, mesajında yaşlıların "tecrübeleri, bilgi ve birikimleriyle geleceğimize ışık tutan, dün ile bugün arasında köprü kuran" kişiler olduğunu belirterek, onların geçmişi yaşatarak örf ve adetlerimizi, kültür ve değerlerimizi yarınlara aktardığını ifade etti. Bu bakış açısını hafızamızdır ifadesiyle özetleyen Kaya, büyüklerin aile ve toplum bağlarının korunmasında oynadığı rolün altını çizdi.

millet geleneği ve sorumluluk:

Kaya, Şanlı Türk Milleti’nin dini ve kültürel değerlerinden aldığı terbiyeyle yaşlılara her zaman saygı gösterdiğini ve onların huzur ve refah yüklü bugünlere gelmemizde büyük emekleri olduğunu kaydetti. Mesajında Şeyh Edebali'nin "Ananı, atanı say; bereket büyüklerle beraberdir" sözünü rehber edindiğini belirterek, yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmetin millet olmanın bir gereği olduğunu vurguladı.

devlet ve toplum desteğinin gerekliliği:

Kaya, kıymetli yaşlıların desteklenmesi gerektiğini; evlerinde veya kurumlarda en mutlu ve huzurlu olacakları ortamlarda bakılmaları için devletin sunduğu imkânların bulunduğunu hatırlattı. Mesajında, maddi destekten psikolojik desteğe kadar çeşitli modeller ve hizmetlerin mevcut olduğuna dikkat çekti ve toplumun bu süreçte üzerindeki sorumluluklara işaret etti.

Son olarak Kaya, "Bu duygu ve düşüncelerimle bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimizi saygı ve sevgiyle anıyor, her günün yaşlılarımızın kıymetinin bilindiği ve onlara hak ettikleri değerin verildiği günler olmasını dileyerek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum" ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞ İNSANI MÜTEAHHİT MEHMET KAYA, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.