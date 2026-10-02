Hakem atamalarında WhatsApp yazışmaları soruşturmanın merkezine oturdu

MHK soruşturmasında ortaya çıkan yazışmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği değerlendirilen WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Yazışmalarda hakem ve VAR görevlendirmelerine ilişkin isim önerileri ve atamalarda değişiklik talepleri öne çıktı.

26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalar:

Dosyada yer alan yazışmalarda 26 Mayıs 2025 tarihli görüşmelerde bir müsabaka için hakem ve VAR atamalarının masaya yatırıldığı görülüyor. Yasin Kol, Gündoğdu'ya kendisinin de içinde olduğu bir liste göndererek "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj attı. Ardından geçen diyaloglarda Gündoğdu'nun "Başka kim olabilir?" sorusuna karşılık Kol "Erkan Engin olsun başkanım" yanıtını verdi. Kol’un daha sonra "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ve "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" ifadeleri dosyada yer aldı.

VAR görevlendirmeleri ve diğer değerlendirmeler:

Yazışmalarda ayrıca Özgür Yankaya'nın VAR görevlendirmesi de konuşuldu. Gündoğdu, "Özgür'ün yanına avar'ı kim olsun istersin" diye sorarken, Yasin Kol "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdi. Gündoğdu'nun buna karşılık "Atilla var Özgür abi avar olsun" şeklindeki karşılığı da soruşturma kaydına geçti.

Dosyada yer alan başka bir değerlendirmede ise Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimleri üzerinde duruldu. Bu görüşmede de Yasin Kol tarafından Gündoğdu'ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" mesajı gönderildiği tespit edildi.

Yazışmalar soruşturma dosyasına giren deliller arasında yer alıyor ve atama süreçlerine ilişkin öneri ve değişiklik taleplerinin doğrudan iletişimle aktarılabildiğine işaret ediyor. Dosyada yer alan mesajlar, tarafların isim önerileri ve atama tercihlerini açıkça içeriyor.

MHK soruşturmasında hakem atamalarına ilişkin yazışmalar ortaya çıktı