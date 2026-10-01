Hakkari'de 112 hattını meşgul edenlere yaptırım: 47 kişi işlem gördü

toplantıda paylaşılan veriler:

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı'nda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı. Toplantıda, 112 hattına yapılan asılsız çağrılar nedeniyle 47 kişi hakkında cezai işlem uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca merkezin operasyonel yapısı ve personel durumu ayrıntılı şekilde değerlendirildi; çağrı yönlendirme süreçleri ve müdahale performansına odaklanıldı.

koordinasyon ve vaka sayıları:

Toplantıda, 2026 yılında 54 bin 859 vakanın ilgili birimlere yönlendirildiği bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adem Eren tarafından merkezin çalışma sistemi, personel durumu ve vaka sayılarına ilişkin bilgi verildi; çağrı yönlendirici personelin reaksiyon süresinin 1,98 saniyeye indirildiği özellikle vurgulandı.

Emniyet, jandarma, sağlık, orman, AFAD ve itfaiye birimlerinin çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, acil çağrıların en hızlı şekilde ilgili kurumlara aktarılması hedefiyle yapılan iyileştirmeler ele alındı.

asılsız ihbarların etkisi ve alınan tedbirler:

Toplantıda asılsız ihbarların acil çağrı hatlarını meşgul ederek gerçek yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların hizmet almasını engelleyebileceği vurgulandı. Bu kapsamda, 112 hattına gelen asılsız çağrılara karşı adli ve idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceği belirtildi; mevcut uygulamanın caydırıcılığının artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde hızlı ve etkin müdahale için kurumlar arası koordinasyonun önemi bir kez daha hatırlatıldı. Vali İbrahim Taşyapan toplantıda görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Toplantıya Vali İbrahim Taşyapan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, birim amirleri ve kurum müdürleri katıldı.

HAKKARİ’DE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE YAPILAN ASILSIZ ÇAĞRILAR NEDENİYLE 47 KİŞİ HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDIĞI BİLDİRİLDİ.