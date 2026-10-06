Haliç köprüsü'nde işten çıkarılınca köprü korkuluklarına çıkan kişi 2 saatte ikna edilip indirildi

Olayın gelişimi:

Olay, akşam saatlerinde Haliç Köprüsü üzerinde, Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi köprü üzerindeki tellere tutunarak korkuluğa çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müzakere ve müdahale:

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın yakın zamanda işten çıkarıldığı bilgisine ulaştı ve durumu yatıştırmak için görüşme başlattı. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, yaklaşık 2 saat süren müzakerelerin ardından şahsı korkuluklardan indirmeyi başardı.

Sağlık kontrolü ve sonraki adımlar:

İkna edilerek indirilen kişi, kontrol amaçlı olarak sağlık görevlilerince ambulansa alınarak değerlendirmeye sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, soruşturma kapsamında olayın ayrıntıları kayda geçirildi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ’NDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN VE YAKIN ZAMANDA İŞTEN ÇIKARILDIĞI ÖĞRENİLEN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN MÜZAKERESİ SONUCU İKNA EDİLEREK KORKULUKLARDAN İNDİRİLDİ. ŞAHIS, KONTROL AMAÇLI AMBULANSA ALINDI.