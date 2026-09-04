Halk sağlığı haftası zafer meydanı'nda stantlarla vatandaşa rehberlik ediyor

Kütahya'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başladı:

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Bu yılki tema Her Gün Halk Sağlığı olarak belirlendi ve sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığı, kanser taramaları, organ bağışı ile bağımlılıkla mücadele gibi başlıklar ön plana çıkarıldı.

Standlarda sunulan hizmetler ve bilgilendirmeler:

Stantlarda ziyaretçilere koruyucu sağlık uygulamaları, tarama programları ve sağlıklı yaşam önerileri aktarıldı. Vatandaşlara kanser taramalarının önemi anlatıldı, bunun yanında sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı. Etkinlikler kapsamında organ bağışı ve bağımlılıkla mücadele konularında da bilgilendirme materyalleri dağıtıldı.

Aile hekimlerinin rolü ve tarama takibi:

Gülsüm Ferhan aile sağlığı merkezlerinde yalnızca muayene ve teşhis yapılmadığını, aynı zamanda beslenme danışmanlığı, koruyucu sağlık hizmetleri ve kanser taramalarının da yürütüldüğünü vurguladı. Belirli yaş gruplarına yönelik kanser taramalarının aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından takip edildiğini belirten Ferhan, vatandaşların bu hizmetlerden yararlanabileceğini söyledi. Ayrıca aile hekimlerinin, vatandaşların ihtiyaç durumuna göre Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirme yapabildiği bilgisi paylaşıldı.

Sigarayı bırakma desteği ve izlem süreci:

Etkinliklerde bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Dr. Fatih Kutlu sigara bırakma polikliniğinde başvuranların önce değerlendirmeye alındığını, karbonmonoksit seviyesi ölçümü ve Fagerström bağımlılık ölçeği ile bağımlılık düzeyinin belirlendiğini anlattı. Değerlendirme sonucuna göre nikotin bandı, ilaç tedavisi veya psikolojik destek gibi yöntemlerden hangisinin uygun olduğuna karar verildiğini aktardı.

Dr. Fatih Kutlu, tedavi sürecinin izleme ile desteklendiğini, ilk görüşmenin ardından yaklaşık bir hafta ile 10 gün içinde yeniden kontrole çağrıldıklarını ve bu süreçte psikososyal desteğin sürdüğünü belirtti. Sürecin ücretsiz yürütüldüğünü ve merkezde gerekli ürünlerin stoklandığını söyleyen Kutlu, kontrollerde verilen desteğin geri dönüşlerinin olumlu olduğunu ifade etti.

Zafer Meydanı'ndaki etkinlikler, vatandaşların koruyucu hizmetlere erişimi ve sağlık bilincinin artırılması amacıyla planlanan bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları olarak sürdürülüyor.

KÜTAHYA’DA HALK SAĞLIĞI HAFTASI BAŞLADI