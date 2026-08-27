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Halkevi inşaatı çevresinde yaya koridoru eksikliği tramvay hattını tehlikeye atıyor

Eskişehir'de Halkevi inşaatı nedeniyle Sivrihisar-1 Caddesi'ndeki kaldırım kapatıldı; yayalar tramvay yoluna yönlendiriliyor, güvenlik riski artıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Halkevi inşaatı çevresinde yaya koridoru eksikliği tramvay hattını tehlikeye atıyor

Halkevi şantiyesi çevresinde ulaşım düzeni:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün temeli atılan Halkevi binası inşaatı, Porsuk-1 Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülüyor. İnşaat nedeniyle Sivrihisar-1 Caddesi'nin bir bölümü tek yönlü ulaşıma kapatıldı ve bölgedeki düzenleme çalışmaları yaya ulaşımını doğrudan etkiledi.

İnşaat paravanları ve şantiye bariyerleri, yaya kaldırımını kapatınca hem yaya hem de araç trafiğinde geçici değişiklikler yapıldı. Belediye ekiplerinin yerleştirdiği trafik işaretleri, uyarı levhaları ve bariyerlere rağmen, kapalı olan yol bölümünü farklı noktalardan aşan yayalar trafiği ve şantiye alanını tehlikeye atıyor.

yaya ve araç trafiğinde yaşanan riskler:

Kaldırımın tamamen kapatılması sonucu, hem yayalar hem de araçlar geçici olarak tramvay yoluna aktarıldı. Bu durum, tramvay seferleriyle yaya hareketlerinin aynı güzergâhta çakışmasına neden oluyor. Bazı vatandaşlar karşı şeridi kullanmak yerine yolun ortasındaki orta kaldırım üzerinde yürümeyi tercih ediyor; bazıları ise doğrudan şantiye sınırından geçiyor.

Şantiye içinden veya kenarından ilerleyen yayalar, çıkışta araçlarla ve zaman zaman geçen tramvayla burun buruna geliyor. Güvenli, ayrılmış bir yaya koridoru olmaması, hem yayalar hem de sürücüler için kazaya açık bir ortam yaratıyor.

vatandaş talepleri ve beklenen önlem:

Bölgedeki vatandaşlar, mevcut işaretleme ve bariyerlerin yeterli olmadığını belirtiyor ve korunaklı, kapalı bir yaya tünelinin acilen oluşturulmasını talep ediyor. Ayrıca, şantiye çevresindeki alternatif yönlendirmelerin güçlendirilmesi ve tramvay ile yaya trafiğinin ayrıştırılması gerektiği vurgulanıyor.

Yetkililerin, şantiye güvenliği ile toplu taşıma akışını dengede tutacak geçici düzenlemeleri hızlandırması bekleniyor; aksi halde hem yaralanma riski hem de trafik kargaşası sürecek.

SKİŞEHİR SİVRİHİSAR CADDESİ&#039;NDE YAYA KALDIRIMINI KAPATAN İNŞAAT PARAVANLARI NEDENİYLE YAŞANAN...

SKİŞEHİR SİVRİHİSAR CADDESİ'NDE YAYA KALDIRIMINI KAPATAN İNŞAAT PARAVANLARI NEDENİYLE YAŞANAN ULAŞIM ÇİLESİ YENİ BİR BOYUT KAZANDI. BÖLGEDE YAYALAR İÇİN AYRILAN GEÇİŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN DOĞRUDAN İNŞAAT SAHASININ İÇİNDEN GEÇMESİ, RİSKLERİ İKİYE KATLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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