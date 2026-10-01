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Hanın kalbinde meyve veren ağaçlar ilgi odağı oldu

Konya'daki 60 yıllık iş hanının ortasındaki yeni dünya ve incir ağaçları, bakımla ayakta kalıyor; meyve dönemlerinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:51

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Hanın kalbinde meyve veren ağaçlar ilgi odağı oldu

Hanın içinde beklenmedik yeşillik

Konya'da Tarihi Bedesten Çarşısı sınırları içinde yer alan ve yaklaşık 60 yıl önce açılan iş hanının ortasında yetişen yeni dünya ve incir ağaçları, özellikle meyve verdikleri dönemlerde ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Modern Vakıflar Çarşısı'nda yaklaşık 30 yıl önce dikildiği belirtilen bu ağaçlar, han esnafının düzenli bakımı sayesinde hayatını sürdürüyor.

Hanın tarihçesi ve ağaçların kökeni:

Esnaf Mithat Büyükdağ, ağacın buraya yaklaşık 30 sene önce geldiğini, Antalya'dan getirildiğini ve birkaç yıldır meyve verdiğini aktarıyor. Büyükdağ, ağaç için "burada botanik bahçesi varmış diye bazıları fotoğraflarını çekiyor" diyerek ziyaretçilerin ilgisini vurguluyor. Sonbahar yaprak dökümü nedeniyle görüntünün değiştiğini, mevsiminde ise ağaçların daha canlı göründüğünü belirtiyor.

Meyve döneminde ilgi ve bakım:

İş merkezinin yöneticisi Adıgüzel Çalık da özellikle meyveler olunca ağaçların ön plana çıktığını söylüyor. Çalık, bu yılın veriminin yüksek olduğunu, meyvelerin ince kabuklu ve hassas yapıda olduğunu belirterek, "ağacın meyveleri yere düştüğünde çabucak eziliyor" diyor. Hem esnaf hem de yöneticiler, meyvelerin organik olduğu ve vatandaşların tadına bakmak için fırsat kolladığını ifade ediyor.

Han içinde yetişen ağaçların varlığı, mekâna hem görsel bir canlılık katıyor hem de tarihi çarşının atmosferine farklı bir boyut kazandırıyor. Esnafın bakım çalışmaları olmasaydı bu ağaçların ayakta kalması zor görünüyordu; mevcut durum ise çevredeki ziyaretçiler tarafından fotoğraflanıyor ve beğeni topluyor.

Yerel aktarımlara göre yeni dünya ağacı son birkaç yıldır düzenli meyve veriyor ve haziran ayı ortalarında ürünleri en olgun halini alıyor. Hem esnaf hem de yönetim, ağaçların korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtiyor ve meyve dönemlerinin hanı ziyaret edenler için küçük bir çekim merkezi haline geldiğini vurguluyor.

KONYA’DA 60 YIL ÖNCE AÇILAN İŞ HANINDA YETİŞEN AĞAÇ BELİRLİ ZAMANLARDA MEYVE VERİRKEN, HANA...

KONYA’DA 60 YIL ÖNCE AÇILAN İŞ HANINDA YETİŞEN AĞAÇ BELİRLİ ZAMANLARDA MEYVE VERİRKEN, HANA ALIŞVERİŞE GELEN VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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