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Pervari'de çamur yolları kapladı, kırsal ulaşım aksadı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan yağmur sonrası kırsal yollar çamurla kaplandı; araçlar saplandı, sürücüler ilerleyemedi ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:31

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Pervari'de çamur yolları kapladı, kırsal ulaşım aksadı

Pervari'de sağanak sonrası yollar çamurla kaplandı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan yağış, kırsal kesimde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından yollar çamurla kaplanırken bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Etkilenen bölgeler ve ulaşım:

Kırsal alanlarda toprak ve stabilize yollar yoğun çamur nedeniyle sürüşe elverişsiz hale geldi. Çamura saplanan araçlar yolda kalırken, sürücüler ilerlemekte zorlandı ve bölgede ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Ekip müdahalesi ve beklenti:

Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin çalışma yapması bekleniyor. Yapılacak çalışmalarla ulaşımın normale dönmesi hedefleniyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerin ve ekiplerin duruma müdahalesine ilişkin bilgiler bekleniyor.

ÇAMUR NEDENİYLE ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

ÇAMUR NEDENİYLE ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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