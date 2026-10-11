Hanlıyenice'de anız yangını, kaplumbağalar ve yaban hayatı etkilendi

Hanlıyenice'de anız yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde ağaçlık ve anızlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi; köylüler de traktörleriyle müdahaleye katılarak yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekipler ile köylülerin koordineli müdahalesi sonucu yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarında köylülerin traktörlerle yaptığı barajlama ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi belirleyici oldu.

Yaban hayatı ve uyarılar:

Yangından kaplumbağalar ve yabani hayvanların da etkilendiği öğrenildi. Olayın ardından konuşan vatandaşlar, benzer olayların tekrarlanmaması için özellikle anız yakılması ve yangına neden olabilecek davranışlara karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve bölgedeki tarımsal uygulamalar ile yangın güvenliği konusunda duyarlılığın artırılması çağrısında bulundu.

EDİRNE'NİN LALAPAŞA İLÇESİNDE AĞAÇLIK VE ANIZLIK BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.