Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Hanlıyenice'de anız yangını, kaplumbağalar ve yaban hayatı etkilendi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Hanlıyenice köyünde çıkan anız yangını, orman ve itfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle söndürüldü; kaplumbağalar ve yaban hayatı etkilendi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hanlıyenice'de anız yangını, kaplumbağalar ve yaban hayatı etkilendi

Hanlıyenice'de anız yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde ağaçlık ve anızlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi; köylüler de traktörleriyle müdahaleye katılarak yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekipler ile köylülerin koordineli müdahalesi sonucu yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarında köylülerin traktörlerle yaptığı barajlama ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi belirleyici oldu.

Yaban hayatı ve uyarılar:

Yangından kaplumbağalar ve yabani hayvanların da etkilendiği öğrenildi. Olayın ardından konuşan vatandaşlar, benzer olayların tekrarlanmaması için özellikle anız yakılması ve yangına neden olabilecek davranışlara karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve bölgedeki tarımsal uygulamalar ile yangın güvenliği konusunda duyarlılığın artırılması çağrısında bulundu.

EDİRNE&#039;NİN LALAPAŞA İLÇESİNDE AĞAÇLIK VE ANIZLIK BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE...

EDİRNE'NİN LALAPAŞA İLÇESİNDE AĞAÇLIK VE ANIZLIK BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzunköprü'de araçta saklanan 14 düzensiz göçmen emniyete teslim edildi
images

İstasyon Mahallesi'nde taksi ile motosiklet çarpıştı, iki kişi hastaneye kaldırı...
images

Kilis-Hatay kara yolunda kaza: motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
images

Bahçelievler'de kötü koku ihbarı sonrası yalnız kişinin cansız bedeni bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray Barcelona maçı için hazırlıklarını hızlandırdı

Uzunköprü'de araçta saklanan 14 düzensiz göçmen emniyete teslim edildi

İstasyon Mahallesi'nde taksi ile motosiklet çarpıştı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis-Hatay kara yolunda kaza: motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi