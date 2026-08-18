İki kişi yaralandı: Adıyaman'da minibüs ile motosiklet çarpıştı

kaza nasıl gerçekleşti

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi ile Kemal Paşa Caddesi kesişiminde, edinilen bilgilere göre, Burak Ahmet D. idaresindeki 02 ACN 863 plakalı motosiklet ile Mehmet T. yönetimindeki 02 AFA 898 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Abdullah K. yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, her iki yaralı da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin bulguların ve tanık anlatımlarının değerlendirilmesinin ardından resmi rapor hazırlanacak.

ADIYAMAN’DA MİNİBÜS İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.