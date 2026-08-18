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İtfaiye ekipleri Çankırı'da havalandırma boşluğuna sıkışan yavru kediyi kurtardı

Çankırı'da bir binanın havalandırma boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiye ekipleri Çankırı'da havalandırma boşluğuna sıkışan yavru kediyi kurtardı

İtfaiye ekipleri Çankırı'da havalandırma boşluğuna sıkışan yavru kediyi kurtardı

Çankırı'da bir binanın havalandırma boşluğundan gelen miyav sesi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumu fark eden vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, boşluğun içine ulaşarak içeride mahsur kalan yavru kedi için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

İtfaiye ekipleri, bina içindeki dar alanda dikkatli hareket ederek kediyi güvenli şekilde kurtardı. Müdahale sırasında çevredeki vatandaşlar süreci izledi ve ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı.

Sağlık kontrolü ve son durum:

Çıkartılan kediye ilk olarak sağlık kontrolü yapıldı. Sağlık kontrolü sonrası kedi, uygun görülen bir alana bırakıldı ve olay yerinde daha fazla müdahaleye gerek kalmadı.

Olay, kısa sürede sona ererken yetkililer, benzer durumlarda profesyonel yardım çağırılmasının önemine dikkat çekti.

ÇANKIRI’DA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNUN İÇİNDE MAHSUR KALAN YAVRU İTFAİYE EKİBİ TARAFINDAN...

ÇANKIRI’DA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNUN İÇİNDE MAHSUR KALAN YAVRU İTFAİYE EKİBİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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