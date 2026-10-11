Dolar 49,3204 +0,08%
Euro 55,2573 -0,02%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.684,93 -0,01%
EUR/USD 1,1202 -0,12%
Brent Petrol 105,11 +0,37%
--°

Hasankeyf yolunda minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde kontrolden çıkan minibüs yan yattı; minibüste bulunan 6 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 22:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasankeyf yolunda minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Hasankeyf yolunda minibüs devrildi: altı kişi yaralandı

Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Olay yerinde müdahale:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Sürücünün kimliğiyle ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı ve olayın nedeni yetkililerin yapacağı araştırma sonucunda netleşecek.

Batman’da minibüs yan yattı: 6 yaralı

Batman’da minibüs yan yattı: 6 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samandağ trafiğinde angus kazası: otomobil sürücüsü yaralandı
images

Niğde'de direğe çarpan otomobil park halindeki araca çarptı: sürücü yaralandı
images

Valilik destek merkezinin koordinasyonunda 13 kişi taburcu edildi
images

Kanlıca açıklarında sürüklenen kimyasal tanker Küçükçekmece demir sahasına emniy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samandağ trafiğinde angus kazası: otomobil sürücüsü yaralandı

Sınırda yangın güvenliği artırıldı: mehmetçiğe temel müdahale eğitimi

Niğde'de direğe çarpan otomobil park halindeki araca çarptı: sürücü yaralandı

Valilik destek merkezinin koordinasyonunda 13 kişi taburcu edildi

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı