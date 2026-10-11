Tokat'ta sağlık şikayetleri nedeniyle okullarda bir günlük eğitim arası

Tokat il merkezinde bazı kişilerin sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetiyle başvurmasının ardından valilik, kentte kapsamlı dezenfeksiyon yapılması kararı aldı. Bu kapsamda eğitim kurumlarında çalışmaların daha sağlıklı ve verimli gerçekleştirilebilmesi için hareket edildi.

şikayetlerin başlangıcı ve valilik açıklaması:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim Cuma akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde şikâyetlerle sağlık kuruluşlarına başvurular gerçekleşti. Açıklamada, tespit edilen vakalar ve halk sağlığının korunması gerekçesiyle okul ortamlarında detaylı temizlik ve dezenfeksiyon yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

kapanan kurumlar ve idari izin:

Valiliğin kararına göre, 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verecek. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Valilik, dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim-öğretime ilişkin yeni bilgilendirmenin yapılacağını duyurdu. Ailelerin ve kurumların süreç hakkında resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

TOKAT VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, 9 EKİM CUMA GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT MERKEZİNDE BULANTI, KUSMA, KARIN AĞRISI VE İSHAL ŞİKÂYETLERİYLE SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURULAR YAPILMASI ÜZERİNE OKULLARDA DETAYLI DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ BELİRTİLDİ.