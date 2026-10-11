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Karabük'te dinlenme tesisi çıkışındaki manevra zincirleme kazaya neden oldu, 3 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kamyonun dinlenme tesisinden manevra yaparken park halindeki iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük'te dinlenme tesisi çıkışındaki manevra zincirleme kazaya neden oldu, 3 yaralı

Kaza yeri ve kaza sırası:

Kaza, Karabük'ün Eskipazar ilçesi Bayındır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. idaresindeki 34 TU 5943 plakalı kamyon, Bolu'nun Gerede ilçesinden Çankırı'nın Çerkeş ilçesi yönüne seyir halindeyken dinlenme tesislerinden çıkan ve Gerede yönüne dönmek isteyen M.D. yönetimindeki 34 VU 0271 plakalı çekici ile buna bağlı 34 VU 0272 plakalı yarı römorka çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, ilk olarak tesiste park halindeki E.Ç. idaresindeki 52 AHN 923 plakalı otomobile çarptı. Ardından S.R.HÜ. yönetimindeki 20-EV-323 plakalı çekici ve buna bağlı 20-ZB-423 plakalı yarı römorka çarparak zincirleme bir kaza oluşturdu.

Yaralılar ve sağlık müdahalesi:

Kazada, 52 AHN 923 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç., F.K. ve 6 yaşındaki A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili süreç:

Kaza sonrası jandarma ve ilgili birimler olay yerinde ön inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi başlatıldı; kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE KAMYONUN, BİRİ PARK HALİNDEKİ ÜÇ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE KAMYONUN, BİRİ PARK HALİNDEKİ ÜÇ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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