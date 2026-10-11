İnegöl girişinde zincirleme çarpışma: 9 aylık bebek dahil 10 yaralı

Kaza ve araç dizilimi:

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde saat 20.00 sıralarında üç aracın karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bursa yönünden İnegöl istikametine giden Senai E. (22) idaresindeki 16 CBV 580 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Berkan O. (21) yönetimindeki 26 AGH 182 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 AGH 182 plakalı araç savrularak önündeki Ümit D. (33) idaresindeki 16 BVS 877 plakalı otomobile çarptı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada üç aracın sürücüleri ile birlikte, 26 AGH 182 plakalı otomobildeki yolcular Pervin O. (51), Betül O. (24) ve Ebru O. (6); 16 BVS 877 plakalı otomobildeki yolcu Yusuf D. (16); 16 CBV 580 plakalı otomobildeki yolcular Öznur İ. (24), Samire E. (21) ve 9 aylık Umay E. yaralandı. Toplamda 10 kişi olarak belirlenen yaralılar için olay yerine 112 Acil Sağlık, Bölge Trafik ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi yetkililerce paylaşılmadı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zincirleme çarpışmalar genellikle takip mesafesinin korunamaması ve ani yavaşlamaların tetiklemesiyle meydana geliyor; bu tür kazaların önüne geçmek için hız ve takip mesafesi kurallarına uymanın yanı sıra dikkatli şerit değişimi ve anlık trafik yoğunluğuna göre hız ayarlaması önem taşıyor. Yetkililer, kaza yerinde yapılacak incelemenin ardından süreçle ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 3 ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1'İ 9 AYLIK BEBEK OLMAK ÜZERE 10 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, AMBULANSLARLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI.