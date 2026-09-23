Kuşadası sahilleri turist akınına uğradı: dört kruvaziyerle 11 bin 811 ziyaretçi

kuşadası limanında hareketli bir gün

Kuşadası Ege Port Limanı, sabahın erken saatlerinde aynı güne denk gelen dört büyük kruvaziyer gemisini ağırladı. Liman yetkililerinin verdiği bilgiye göre ilçeye toplam 11 bin 811 turist giriş yaptı.

gemiler ve yolcu dağılımı:

Limana demirleyen gemiler arasında Bahama bayraklı Odyssey Of The Seas, İtalya bayraklı Aida Blu, Bahama bayraklı Carnival Legend ve Marshall Adaları bayraklı Allura yer aldı. Gemilerden inen yolcuların bir bölümü otobüslerle Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katılmak üzere limandan ayrıldı.

kent merkezinde canlanan ticaret:

Tur programına dahil olmayan çok sayıda turist ise Kuşadası kent merkezine yönelerek çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yabancı misafirlerin alışverişleri, yerel esnafın yüzünü güldürdü ve ilçede gün boyu yüksek hareketlilik yaşandı.

KUŞADASI’NA 4 KRUVAZİYERLE 11 BİN 811 TURİST GELDİ