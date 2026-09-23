Dolar 48,8318 +0,05%
Euro 55,7058 -0,31%
Bist 13.226,33 +0,21%
Altın Gram 6.785,60 -1,24%
EUR/USD 1,1404 -0,43%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Kuşadası sahilleri turist akınına uğradı: dört kruvaziyerle 11 bin 811 ziyaretçi

Kuşadası'na aynı gün yanaşan dört kruvaziyerle 11 bin 811 turist geldi; bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi'ne gitti, kent merkezinde yoğunluk oluştu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kuşadası sahilleri turist akınına uğradı: dört kruvaziyerle 11 bin 811 ziyaretçi

kuşadası limanında hareketli bir gün

Kuşadası Ege Port Limanı, sabahın erken saatlerinde aynı güne denk gelen dört büyük kruvaziyer gemisini ağırladı. Liman yetkililerinin verdiği bilgiye göre ilçeye toplam 11 bin 811 turist giriş yaptı.

gemiler ve yolcu dağılımı:

Limana demirleyen gemiler arasında Bahama bayraklı Odyssey Of The Seas, İtalya bayraklı Aida Blu, Bahama bayraklı Carnival Legend ve Marshall Adaları bayraklı Allura yer aldı. Gemilerden inen yolcuların bir bölümü otobüslerle Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katılmak üzere limandan ayrıldı.

kent merkezinde canlanan ticaret:

Tur programına dahil olmayan çok sayıda turist ise Kuşadası kent merkezine yönelerek çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yabancı misafirlerin alışverişleri, yerel esnafın yüzünü güldürdü ve ilçede gün boyu yüksek hareketlilik yaşandı.

KUŞADASI’NA 4 KRUVAZİYERLE 11 BİN 811 TURİST GELDİ

KUŞADASI’NA 4 KRUVAZİYERLE 11 BİN 811 TURİST GELDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi
images

Samsun'da çay fiyatı artışı İl Ticaret Müdürlüğü tarafından reddedildi
images

Karapınar'da tarlalarda çerezlik ayçiçeği ve patates için hasat mesaisi
images

Bir masa etrafında plan: Boyraz'tan meslek odalarıyla ortak çalışma sözü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü