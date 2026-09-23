Eski başkan Mehmet Ertaş, Edremit ticaretine dair görüşlerini paylaştı

Ziyaretin kapsamı:

Edremit Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertaş ağırlandı. Toplantıya Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş da katıldı. Buluşma, oda faaliyetlerinin ve ilçe ticaretinin gündeme alındığı samimi bir ortamda gerçekleşti.

Görüş alışverişi ve değerlendirmeler:

Toplantıda, oda çalışmalarının mevcut durumu ile ilçe ekonomisini etkileyen güncel gelişmeler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı. Mehmet Ertaş geçmiş dönem tecrübelerini aktarırken, yöneticiler de güncel uygulamalar ve öncelikler hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, ticari faaliyetlerde sürdürülebilirlik, destek mekanizmalarının etkin kullanımı ve yerel iş dünyasının güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Oda açıklaması:

Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Ertaş'ın 21 Eylül 2026 tarihinde ziyarette bulunduğu, görüşme sırasında Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş'ın da hazır bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Sayın Ertaş’a nazik ziyareti için teşekkür edildi.

Toplantı, geçmiş deneyimlerin güncel politikalarla ilişkilendirilmesi ve Edremit'te ticaretin gelişimi için kurum içi iletişimin sürdürülmesi kararıyla sonlandı. Oda yetkilileri, benzer temasların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.

EDREMİT TİCARET ODASI (ETO) GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN MEHMET ERTAŞ, ODAYI ZİYARET EDEREK YÖNETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.