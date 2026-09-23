Esnafın sorunlarını merkeze alan ziyaret: Yiğiner Ardahan’da

Yiğiner Ardahan'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Adayı Mehmet Yiğiner, TESK Genel Kurulu öncesinde temaslarını sürdürdü. Ardahan ziyaretinde Yiğiner, kentteki esnaf ve sanatkâr teşkilatının temsilcileriyle görüşerek beklentileri dinledi.

Yiğiner ziyaretinde, Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Asim Özer ve Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Candar Yılmaz ile bir araya geldi. Toplantıya AESOB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı; görüşmede yaklaşan TESK Genel Kurulu ve esnaf teşkilatının öncelikli meseleleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmenin odağında fiziki ve ekonomik yapı vardı:

Yiğiner, teşkilatın mevcut durumunu değerlendirirken odaların ve birliğin fiziki ve ekonomik yapısının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Kendi federasyonunda kısa sürede bazı somut çalışmalar ortaya koyduklarını belirten Yiğiner, bu deneyimi TESK için de kullanmayı hedeflediğini söyledi.

Eleştiri ve vaatler:

Yiğiner, geçmiş döneme ilişkin eleştirilerde bulunurken mevcut yönetime yönelik sözlerini net bir şekilde ifade etti. Yapılan açıklamada, "Biz diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesi öne çıktı. Ayrıca Yiğiner, görevin devri ve teşkilatla hesaplaşma gerektiğine işaret ederek şu değerlendirmeleri paylaştı: "Biz mevcut başkana akıl vermek gibi olmayalım ama olması gereken esnaf ve teşkilatla helalleşip görevi devretmesidir. Şu anda liste bile yapamaz. Çünkü şu ana kadar hiçbir şey yapmadıkları için bir dikili taşları bile yok. Sadece yıllarca o koltukları işgal etmişler."

Yiğiner'in Ardahan programı, TESK Genel Kurulu öncesindeki temasların bir parçası olarak değerlendiriliyor; adayın bölge ziyaretleri teşkilat içindeki beklenti ve tepkilerin nabzını tutmayı amaçlıyor.

TESK BAŞKAN ADAYI YİĞİNER AÇIKLAMALARDA BULUNDU