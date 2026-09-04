Hasat operatörleri uyarıldı: biçerdöver denetimleri Hayrabolu'da yoğunlaştı

Hasatla başlayan biçerdöver denetimleri Hayrabolu'da

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ayçiçeği hasadının başlamasıyla ilçede biçerdöver kontrollerine başladı. Denetimlerde araçların çalışma şartları ve dane kayıp oranları öncelikli olarak inceleniyor.

denetimlerin kapsamı:

İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde biçerdöverlerin çalışma şartları ve dane kaybı oranları denetleniyor. Kontroller sırasında operatörler, dane kayıplarının azaltılması ve hasadın daha verimli gerçekleştirilmesi konusunda bilgilendiriliyor.

müdürün açıklaması:

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, kontrollerin hasat sezonu boyunca ilçe genelinde sürdürüleceğini belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

HAYRABOLU İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİNDE HASATLA BİRLİKTE BİÇERDÖVER DENETİMLERİNE BAŞLANDI.