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Ulutepe caddesinde kapsamlı temizlikle ihmal dönemi son buldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, muhtar ve vatandaş talepleri üzerine İshakçelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi'nde kapsamlı temizlik yaptı; kaldırımlar yıkandı, yabani otlar temizlendi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Ulutepe caddesinde kapsamlı temizlikle ihmal dönemi son buldu

çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, muhtar ve vatandaş talepleri doğrultusunda İshakçelebi Mahallesi'ndeki Ulutepe Caddesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kaldırımların yıkanması, Ulucamii çevresindeki görüntü kirliliğine neden olan yabani otların temizlenmesi, budama ve süpürme işleri yapıldı. Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesiyle bölge daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

saha ekibinin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda detaylı temizlik yapıldığını belirtti. Hocalar, çalışmanın budama, kaldırımların ve muhtelif noktaların yıkanması ile temizlik işlerini kapsadığını ifade etti ve ekiplerin 7 gün 24 saat sahadayız anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

sivil görüşler ve sonuçları:

Ulucamii Kafesi işletmecisi Ahmet İnce yapılan çalışmayı uzun yılların ardından gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik olarak nitelendirdi. İnce, '2000 yılından bu yana burada böylesine kapsamlı bir temizlik çalışması görmedik. 20-25 yıldır bu konuda bir çalışma yapılmamıştı' diyerek Besim Başkanımıza teşekkür etti.

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök ise vatandaş taleplerinin kısa sürede karşılandığını anlattı. Gök, Besim Başkanımızla yapılan görüşmenin ardından ekiplerin önce süpürge aracıyla caddeyi temizlediğini, ardından yıkama çalışması gerçekleştirdiğini aktardı ve başkanın halkla iç içe olmasını olumlu bulduğunu söyledi. Çalışmaların ardından mahalle sakinleri memnuniyetini dile getirdi.

Gerçekleştirilen budama, süpürme ve yabani ot temizliği, bölgede uzun yıllardır bekleyen düzenleme ihtiyacını giderdi; cadde daha temiz, erişilebilir ve estetik bir görünüm kazandı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MUHTAR VE VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER ÜZERİNE ULUTEPE CADDESİ’NDE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MUHTAR VE VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER ÜZERİNE ULUTEPE CADDESİ’NDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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