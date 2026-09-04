Karatay’da etap etap yenilenen yollar kullanıma açıldı

çalışma programı ve hedefler:

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı asfalt ve yol yenileme çalışmaları yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda planlanan programda hem mevcut yolların yenilenmesi hem de yol üstyapısının sağlıklı şekilde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar, merkez mahallelerle birlikte merkezden uzak yerleşim birimlerini de kapsayacak şekilde etaplar halinde sürdürülüyor.

Belediye, altyapı kurumlarıyla koordinasyonu ön planda tutarak uygulamaları gerçekleştiriyor; bu yaklaşım hem iş akışında aksama riskini azaltıyor hem de yol standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyor. Yapılan müdahaleler, ilçenin trafik konforunu ve yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

tamamlanan güzergâhlar ve etaplar:

Etap etap tamamlanan güzergahlar kademeli olarak vatandaşların kullanımına açılıyor. Başak Mahallesi’nde soğuk asfalt uygulamaları tamamlanarak yol trafiğe verildi. Benzer şekilde Akörenkışla-Kızören bağlantı yolu ile Bademli Yaylası-Burunkuyu Yaylası-Kızören bağlantı yolu üzerindeki soğuk asfalt çalışmaları da bitirilerek hizmete sunuldu.

Küçükkumköprü Caddesi’nde altyapı kurumlarının eşgüdümlü çalışmaları sonucunda asfalt serimleri etaplar halinde tamamlandı ve cadde trafiğe açıldı. Bölgedeki altyapı alanlarının kapsamlı dönüşüm ihtiyacı nedeniyle çalışmalar zamana yayılırken, tamamlanan bölümlerde modern ve güçlü ulaşım hatları oluşturuldu. Cadde üzerindeki orta bölümlerin kalan kısımlarının ağaçlandırılması planlanıyor.

Karatay Belediyesi’nin öncelikli güzergâhlarından biri olan Kanal Caddesinde de güçlendirme ve yenileme çalışmaları etap etap devam ediyor; tamamlandığında bölgenin ulaşım standardının daha da yükselmesi bekleniyor.

koordinasyon, öncelik ve gelecek planları:

Yol yenileme ve asfalt yatırımları, altyapı yatırımlarıyla koordinasyon içinde yürütülüyor. Bu yöntemle hem mevcut güzergâhların standardı yükseltiliyor hem de gelişen yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçları karşılanıyor. İlçenin dört bir yanında süren çalışmalarla Karatay’ın ulaşım ağı her geçen gün güçlendiriliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca konuyla ilgili, "Karatay’ımızın her noktasında vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamlanan yollarımızı hızlıca kullanıma açarken, altyapı ihtiyacı bulunan bölgelerde çalışmalarımızı ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüyoruz. Amacımız, bugün olduğu kadar gelecekte de Karatay’ın ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü bir ulaşım ağı oluşturmak. Karatay’ın güçlü ve modern ulaşım ağı için ilçemizin yol standardını yükseltmeye ve hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artırmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini ve önceliklerin yerleşim ihtiyaçlarına göre belirlendiğini vurguluyor. Vatandaşların kullanımına açılan güzergahlarla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ, İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK, MEVCUT YOLLARI YENİLEMEK VE VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İMKANINA KAVUŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.