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Yeni kültür merkezi: Aydos Müzesi ziyaretçileri ücretsiz ağırlıyor

Aydos Kalesi'nde açılan Aydos Müzesi, kalenin tarihini ve restorasyon buluntularını ücretsiz sergiliyor; ziyaret saatleri ve hizmetler duyuruldu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yeni kültür merkezi: Aydos Müzesi ziyaretçileri ücretsiz ağırlıyor

Aydos Müzesi hizmete girdi

Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul’un tarihi dokusuna yeni bir mekan kazandırdı: Aydos Müzesi. Aydos Kalesi bünyesindeki Tanıtım ve Sergi Salonu, kalenin köklü geçmişini ve restorasyon çalışmalarında ortaya çıkarılan eserleri ziyaretçilerle buluşturmak üzere açıldı.

Aydos'un tarihi mirası:

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, müzenin ücretsiz hizmet vereceğini belirterek Aydos Kalesi’nin hem Sultanbeyli’nin hem de İstanbul’un önemli miraslarından biri olduğunu vurguladı. Tombaş, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Aydos’u "İstanbul’un fethinin başladığı yer" olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, kalenin tarihinin doğru ve kapsamlı biçimde anlatılmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Sergi ve restorasyon buluntuları:

Aydos Kalesi Tanıtım ve Sergi Salonu’nda; taşıyıcı sütunlar ve kaideler, kapı ve pencere kenarlarında kullanılan profilli taşlar, kemer parçaları, kabartmalı süsleme levhaları, korkuluk panoları, demir kenetli taşlar ve su akarlık parçaları sergileniyor. Erken ve Orta Bizans dönemlerine tarihlenen bu eserler, dönemin taş işçiliği, mimari anlayışı ve savunma teknikleri hakkında bilgi veriyor. Salonda ayrıca kalenin tarihini anlatan videolar ve 12 yıllık restorasyon sürecinin aşamalarını gösteren epoksi baskılı fotoğraflar ziyaretçilere aktarılıyor.

Ziyaretçi bilgileri ve hizmetler:

Aydos Müzesi, ücretsiz olarak pazartesi günleri hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Kale alanında ayrıca Aydos Kafe, hediyelik eşya noktaları, mescit ve otopark gibi hizmet alanları bulunuyor; bu sayede ziyaretçiler sergi dışında da ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Müze, İstanbul’un fethine uzanan tarihi süreci yerinde hissetmek ve restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkan materyalleri görmek isteyen tarih meraklıları için yeni bir kültür adresi sunuyor.

AYDOS KALESİ’NİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK AYDOS MÜZESİ HİZMETE AÇILDI.

AYDOS KALESİ’NİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK AYDOS MÜZESİ HİZMETE AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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