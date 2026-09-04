Kilis göletleri 600 bin yavru balıkla güçlendirildi

Kilis göletlerine 600 bin yavru balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen 600 bin yavru balık Kilis’e teslim edildi. Tesiste yetiştirilen sazan, yayın ve şabut türlerine ait yavrular taşıyıcı oksijenli tank aracıyla göletlere ulaştırıldı.

Çalışmanın uygulanışı:

Nakil ve bırakma işlemleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimler gözetiminde gerçekleştirildi. Ulaşımda oksijen destekli tank kullanılması, yavru balıkların nakil sırasında sağlıklı kalmasını sağladı. Yapılan operasyon sonucunda yavru balıklar Kilis’in sorumluluk alanındaki farklı göletlere planlı şekilde bırakıldı.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Yetkililer, balıklandırma çalışmasının temel hedefinin su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmak ve su ürünleri kaynaklarını sürdürülebilir biçimde değerlendirmek olduğunu belirtti. Bu tür uygulamalar, doğru yönetim ve izleme ile birleştirildiğinde hem ekolojik dengeyi destekleyebilir hem de yerel su ürünleri potansiyelinin korunmasına katkı sağlayabilir.

Proje kapsamında yapılan bu toplu bırakma, bölgedeki göletlerin biyolojik çeşitliliğinin güçlendirilmesi ve halkın faydalanabileceği su ürünleri stoklarının geliştirilmesi yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

KİLİS’TE GÖLETLER 600 BİN SAZAN YAVRUSUYLA BALIKLANDIRILDI