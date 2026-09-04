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Kilis göletleri 600 bin yavru balıkla güçlendirildi

Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen 600 bin sazan, yayın ve şabut yavrusu, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Kilis göletlerine bırakıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:52

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Kilis göletleri 600 bin yavru balıkla güçlendirildi

Kilis göletlerine 600 bin yavru balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen 600 bin yavru balık Kilis’e teslim edildi. Tesiste yetiştirilen sazan, yayın ve şabut türlerine ait yavrular taşıyıcı oksijenli tank aracıyla göletlere ulaştırıldı.

Çalışmanın uygulanışı:

Nakil ve bırakma işlemleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimler gözetiminde gerçekleştirildi. Ulaşımda oksijen destekli tank kullanılması, yavru balıkların nakil sırasında sağlıklı kalmasını sağladı. Yapılan operasyon sonucunda yavru balıklar Kilis’in sorumluluk alanındaki farklı göletlere planlı şekilde bırakıldı.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Yetkililer, balıklandırma çalışmasının temel hedefinin su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmak ve su ürünleri kaynaklarını sürdürülebilir biçimde değerlendirmek olduğunu belirtti. Bu tür uygulamalar, doğru yönetim ve izleme ile birleştirildiğinde hem ekolojik dengeyi destekleyebilir hem de yerel su ürünleri potansiyelinin korunmasına katkı sağlayabilir.

Proje kapsamında yapılan bu toplu bırakma, bölgedeki göletlerin biyolojik çeşitliliğinin güçlendirilmesi ve halkın faydalanabileceği su ürünleri stoklarının geliştirilmesi yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

KİLİS’TE GÖLETLER 600 BİN SAZAN YAVRUSUYLA BALIKLANDIRILDI

KİLİS’TE GÖLETLER 600 BİN SAZAN YAVRUSUYLA BALIKLANDIRILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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