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Beta Enerji teknoloji kampüsüyle 2050 net sıfır hedefine odaklandı

Beta Enerji, GRI uyumlu 2025 sürdürülebilirlik raporunda Ar-Ge, toplumsal katkı ve yeni teknoloji kampüsüyle 2050 net sıfır hedefine bağlılığını açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Beta Enerji teknoloji kampüsüyle 2050 net sıfır hedefine odaklandı

Beta Enerji 2025 sürdürülebilirlik performansını açıkladı

Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden Beta Enerji, 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik performansını gösteren ve GRI Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirketin ikinci sürdürülebilirlik raporunda çevresel, sosyal ve yönetişim performansının yanı sıra ekonomik performans, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, çalışanlara yönelik uygulamalar, toplumsal katkılar ve stratejik yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgiler yer aldı.

raporun odağı:

Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, enerji sektörünün elektrikleşme, yenilenebilir enerji yatırımları, dijital dönüşüm ve enerji arz güvenliğindeki değişimlerle önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti ve bu süreci stratejik bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti. Dağsuyu, şirketin yönetim anlayışının temelinde güçlü kurumsal yönetim, etkin risk yönetimi ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımının yer aldığını vurguladı.

Rapor, Beta Enerji’nin kurumsallaşma ve uluslararası rekabet gücünü artırma yönündeki adımlarını da içeriyor. Şirketin Turquality Programı çalışmaları ve Responsible Programı'na katılımı, sürdürülebilir kurumsal gelişim ve uluslararası rekabette güçlenme hedeflerinin somut örnekleri olarak sunuldu.

Beta Enerji, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır vizyonunu desteklediğini belirterek, 2050 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında net sıfıra ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Bu taahhüt, şirketin çevresel performansını iyileştirmeye yönelik stratejik önceliklerinden biri olarak raporda öne çıkıyor.

teknoloji kampüsü yatırımında güncel durum:

2025 yılında kademeli olarak devreye alınmaya başlanan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımı, şirketin gelecek vizyonunda merkezi bir rol oynuyor. Dağsuyu'nun verdiği bilgiye göre, 2026 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla yatırımın yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı ve üretim, operasyonel ile idari faaliyetlerin önemli bir bölümü yeni tesise taşındı.

Şirket, yatırımın 2026 yılı sonunda tam kapasite kullanıma hazır hale gelmesini planlıyor. Tamamlandığında kampüsün Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olması hedefleniyor ve bunun Beta Enerji’nin küresel rekabet gücünü ve uzun vadeli değer üretme kapasitesini güçlendireceği vurgulanıyor.

gelecek vizyonu ve kurumsal taahhütler:

Dağsuyu, gelecekte de güçlü finansal yapıyı koruyan, etik değerlere bağlı, çevresel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde ve yenilikçi yaklaşımıyla sürdürülebilir değer üreten bir şirket olma hedefinin devam edeceğini belirtti. Önceliklerinin, yenilikçi yaklaşımla paydaşlar için sürdürülebilir değer üretmek ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Rapor ve yapılan açıklamalar, Beta Enerji’nin stratejik yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve kurumsal yapılanma ile hem yerel hem uluslararası pazarda rekabet gücünü artırma niyetini ortaya koyuyor. Dağsuyu, bu yolculukta emeği geçen çalışanlara, müşterilere, iş ortaklarına, yatırımcılara ve paydaşlara teşekkür ettiğini iletti.

BETA ENERJİ, 2025 YILINA İLİŞKİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSINI ORTAYA KOYAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK...

BETA ENERJİ, 2025 YILINA İLİŞKİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSINI ORTAYA KOYAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NU YAYIMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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