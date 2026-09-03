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hastane otoparkında park halindeki otomobil alev alıp kullanılmaz hale geldi

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bir otomobil bilinmeyen nedenle alev alıp yanarak kullanılmaz hale geldi; itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:10

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

hastane otoparkında park halindeki otomobil alev alıp kullanılmaz hale geldi

olayın gelişimi:

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobil, bilinmeyen nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç çevrede korku ve paniğe yol açtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve çağrı üzerine güvenlik ile müdahale ekiplerine haber verildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bölgeyi trafiğe ve yaya hareketine kapattı. İtfaiye ekipleri kısa süre içinde müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın kontrol altına alınsa da araç kısa sürede hasar görerek kullanılamaz hale geldi; olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

hasar ve soruşturma:

Yanmanın ardından söz konusu otomobil kullanılmaz hale geldi. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı ve çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, hastane otoparklarında park halindeki araçların güvenliği ve acil müdahale süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

AKSARAY’DA HASTANE OTOPARKINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL KISA SÜREDE ALEV...

AKSARAY’DA HASTANE OTOPARKINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNERKEN, İTFAİYE EKİPLERİ GELENE KADAR VATANDAŞLAR HORTUMLA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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