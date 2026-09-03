Manavgat'ta orman yangınına çok yönlü müdahale sürüyor

Manavgat'ta yangına müdahale:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Olay yerine sevk edilen ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Müdahale ekipleri ve araçlar:

Bölgeye ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı gönderildi. Çalışmalara ayrıca 75 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.

Çalışmaların hedefi ve durum:

Ekiplerin önceliği yangının yayılımını durdurmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak. Müdahale faaliyetleri havadan ve karadan eş zamanlı sürüyor; ekipler yangını kontrol altına alma yönünde çalışmayı sürdürüyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR.