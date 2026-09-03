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Manavgat'ta orman yangınına çok yönlü müdahale sürüyor

Manavgat'ta Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30'da başlayan orman yangınına 6 helikopter, 2 uçak ile 10 arazöz ve çok sayıda personel müdahale ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:53

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta orman yangınına çok yönlü müdahale sürüyor

Manavgat'ta yangına müdahale:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Olay yerine sevk edilen ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Müdahale ekipleri ve araçlar:

Bölgeye ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı gönderildi. Çalışmalara ayrıca 75 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.

Çalışmaların hedefi ve durum:

Ekiplerin önceliği yangının yayılımını durdurmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak. Müdahale faaliyetleri havadan ve karadan eş zamanlı sürüyor; ekipler yangını kontrol altına alma yönünde çalışmayı sürdürüyor.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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