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Veli protestosu: Dilek Özer Ortaokulu'nda tüm öğrencilerin başka okula taşınması talebi

Bursa'da Dilek Özer Ortaokulu önünde toplanan veliler, A Blok'un yıkımı süresince 5-8. sınıf öğrencilerinin başka bir okula taşınmasını talep etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Veli protestosu: Dilek Özer Ortaokulu'nda tüm öğrencilerin başka okula taşınması talebi

Veliler okul önünde taleplerini açıkladı:

Bursa'da Dilek Özer Ortaokulu önünde toplanan çok sayıda veli ve öğrenci, A Binası'nın yıkılacak olmasına ilişkin planlanan eğitim düzenine tepki gösterdi. Veliler, planlamanın öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Okul yönetimi tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrencilerin bir bölümü başka bir okula nakledilecek, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ise B Blok'ta ikili eğitimle devam edecek. Bu uygulama veliler tarafından yetersiz ve öğrenci odaklı olmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Velilerin talebi:

Veliler adına yapılan basın açıklamasında, 5, 6, 7 ve 8. sınıftaki tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin A Binası'nın yıkım ve yeniden yapım süreci tamamlanana kadar eğitim-öğretime uygun başka bir okula taşınmasının istendiği belirtildi. Açıklamada, özellikle 8. sınıf öğrencilerinin sınava hazırlandığı vurgulanarak kesintisiz eğitim talep edildi.

Endişeler ve çağrı:

Veliler, B Blok'un mevcut fiziki şartları, sınıf düzenleri ve ikili eğitim nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar konusunda endişeli olduklarını belirtti. Açıklamada, "Biz çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Tam tersine, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin uygun şartlarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Toplanan veli ve öğrenciler, yetkililere ortak bir çözüm çağrısı yaparak öğrencileri ve öğretmenleri mağdur etmeyecek bir düzenleme talep etti. Grup, taleplerinin yetkililerce dikkate alınmasını bekleyerek okul önündeki açıklamalarını sürdürdü.

Dilek Özer Ortaokulu velileri okul önünde toplandı: &quot;Çocuklarımız güvende olsun&quot;

Dilek Özer Ortaokulu velileri okul önünde toplandı: "Çocuklarımız güvende olsun"

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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